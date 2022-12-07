Военнослужащие 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, находящиеся в настоящее время на передовой, поблагодарили жителей Миасса (Челябинская область) за отправку груза. Они записали видео, в котором сообщили, что общими усилиями они приближают победу в спецоперации.
«Мы хотели бы поблагодарить всех неравнодушных жителей Миасса за гуманитарную помощь, которую они нам оказывают. Очень приятно, что есть люди, которым не безразлична российская армия. Вместе победим. За вас, за нас, за Миасс!», — сказал военнослужащий на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».
Ранее бойцы уже не раз передавали слова благодарности жителям Миасса. В своих видео бойцы гарантируют победу над врагом. Каждую новую партию груза собирают, буквально, всем городом. Участвуют, как чиновники и предприниматели, так и обычные жители.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. В правительстве России заявили, что главной целью российских войск является защита жителей освобожденных территорий, и она будет выполнена.
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