Юрий Самоделкин служил в инженерно-саперной роте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Трошково (Свердловская область) прошло прощание с погибшим во время спецоперации рядовым Юрием Самоделкиным, который попал под обстрел из миномета. Об этом сообщил мэр Тугулыма Николай Черепанов.

«Мы попрощались с нашим земляком, погибшем в ходе специальной военной операции, Юрием Александровичем Самоделкиным <…> исполняя свой воинский долг, [Самоделкин] погиб под минометным обстрелом в селе Макеевка», — написал Черепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что боец отправился на спецоперацию в начале сентября, чтобы защитить мирное население в зоне СВО, и служил рядовым в инженерно-саперной роте. Самоделкин мечтал, вернувшись домой, посвятить свою жизнь службе и окончить военное учебное заведение, заступить на контрактную службу.

Николай Черепанов подчеркнул, что погибший боец проявил героизм и был настоящим патриотом России. Он и земляки, присутствовавшие на прощании, выразили гордость Самоделкиным.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны армии Украины, сообщали власти РФ. Они подчеркивали, что для спасения жизней русскоязычного населения республик необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Фото: мэр Тугулыма Николай Черепанов