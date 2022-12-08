В Свердловской области простились с героем СВО, попавшим под минометный обстрел. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Юрий Самоделкин служил в инженерно-саперной роте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Трошково (Свердловская область) прошло прощание с погибшим во время спецоперации рядовым Юрием Самоделкиным, который попал под обстрел из миномета. Об этом сообщил мэр Тугулыма Николай Черепанов.

«Мы попрощались с нашим земляком, погибшем в ходе специальной военной операции, Юрием Александровичем Самоделкиным <…> исполняя свой воинский долг, [Самоделкин] погиб под минометным обстрелом в селе Макеевка», — написал Черепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что боец отправился на спецоперацию в начале сентября, чтобы защитить мирное население в зоне СВО, и служил рядовым в инженерно-саперной роте. Самоделкин мечтал, вернувшись домой, посвятить свою жизнь службе и окончить военное учебное заведение, заступить на контрактную службу.

Николай Черепанов подчеркнул, что погибший боец проявил героизм и был настоящим патриотом России. Он и земляки, присутствовавшие на прощании, выразили гордость Самоделкиным.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны армии Украины, сообщали власти РФ. Они подчеркивали, что для спасения жизней русскоязычного населения республик необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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В селе Трошково (Свердловская область) прошло прощание с погибшим во время спецоперации рядовым Юрием Самоделкиным, который попал под обстрел из миномета. Об этом сообщил мэр Тугулыма Николай Черепанов. «Мы попрощались с нашим земляком, погибшем в ходе специальной военной операции, Юрием Александровичем Самоделкиным <…> исполняя свой воинский долг, [Самоделкин] погиб под минометным обстрелом в селе Макеевка», — написал Черепанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что боец отправился на спецоперацию в начале сентября, чтобы защитить мирное население в зоне СВО, и служил рядовым в инженерно-саперной роте. Самоделкин мечтал, вернувшись домой, посвятить свою жизнь службе и окончить военное учебное заведение, заступить на контрактную службу. Николай Черепанов подчеркнул, что погибший боец проявил героизм и был настоящим патриотом России. Он и земляки, присутствовавшие на прощании, выразили гордость Самоделкиным. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны армии Украины, сообщали власти РФ. Они подчеркивали, что для спасения жизней русскоязычного населения республик необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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