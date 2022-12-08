08 декабря 2022

До конца недели в Челябинске потеплеет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, холод на улице, город, девушка без шапки, мороз
Аномальные морозы отступают, но без шапки ходить все же рано Фото:

В Челябинской области аномальные морозы уступают место обычной декабрьской погоде. Об этом информирует областной гидрометеоцентр.

«Днем в пятницу 9 декабря переменная облачность, без осадков, температура воздуха от -9 до -11 градусов. Ночью на субботу и на воскресенье температура будет опускаться до -16 -17 градусов. А вот днем в субботу и воскресенье 10 декабря и 11 декабря температура достигнет -5-7 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС.

Накануне синоптики уже сообщали жителям Южного Урала о том, что вслед за 38-градусными морозами в Челябинскую область придет потепление. Такая погода задержится и на следующую неделю.

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В Челябинской области аномальные морозы уступают место обычной декабрьской погоде. Об этом информирует областной гидрометеоцентр. «Днем в пятницу 9 декабря переменная облачность, без осадков, температура воздуха от -9 до -11 градусов. Ночью на субботу и на воскресенье температура будет опускаться до -16 -17 градусов. А вот днем в субботу и воскресенье 10 декабря и 11 декабря температура достигнет -5-7 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. Накануне синоптики уже сообщали жителям Южного Урала о том, что вслед за 38-градусными морозами в Челябинскую область придет потепление. Такая погода задержится и на следующую неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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