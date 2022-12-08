В Челябинской области аномальные морозы уступают место обычной декабрьской погоде. Об этом информирует областной гидрометеоцентр.
«Днем в пятницу 9 декабря переменная облачность, без осадков, температура воздуха от -9 до -11 градусов. Ночью на субботу и на воскресенье температура будет опускаться до -16 -17 градусов. А вот днем в субботу и воскресенье 10 декабря и 11 декабря температура достигнет -5-7 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС.
Накануне синоптики уже сообщали жителям Южного Урала о том, что вслед за 38-градусными морозами в Челябинскую область придет потепление. Такая погода задержится и на следующую неделю.
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