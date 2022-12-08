До конца недели в Челябинске потеплеет. Скрин

09 декабря 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Аномальные морозы отступают, но без шапки ходить все же рано Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинской области аномальные морозы уступают место обычной декабрьской погоде. Об этом информирует областной гидрометеоцентр. «Днем в пятницу 9 декабря переменная облачность, без осадков, температура воздуха от -9 до -11 градусов. Ночью на субботу и на воскресенье температура будет опускаться до -16 -17 градусов. А вот днем в субботу и воскресенье 10 декабря и 11 декабря температура достигнет -5-7 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Накануне синоптики уже сообщали жителям Южного Урала о том, что вслед за 38-градусными морозами в Челябинскую область придет потепление. Такая погода задержится и на следующую неделю.

В Челябинской области аномальные морозы уступают место обычной декабрьской погоде. Об этом информирует областной гидрометеоцентр. «Днем в пятницу 9 декабря переменная облачность, без осадков, температура воздуха от -9 до -11 градусов. Ночью на субботу и на воскресенье температура будет опускаться до -16 -17 градусов. А вот днем в субботу и воскресенье 10 декабря и 11 декабря температура достигнет -5-7 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. Накануне синоптики уже сообщали жителям Южного Урала о том, что вслед за 38-градусными морозами в Челябинскую область придет потепление. Такая погода задержится и на следующую неделю.