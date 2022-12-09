В Белом доме считают обмен заключенными с РФ приоритетной задачей

10 декабря 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер заявила, что не планирует раскрывать подробности переговоров с РФ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США не раскрывают подробности дипломатических контактов с Россией, но считают приоритетной задачей освобождение осужденных в РФ американских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не планируем раскрывать подробности дипломатических обсуждений с РФ. Безопасность американских граждан — это наш приоритет и мы делаем все возможное для того, чтобы вернуть на родину несправедливо осужденных», — заявила Карин Жан-Пьер, комментируя возможный обмен заключенными между США и Россией. Ее слова передает РИА Новости. Ранее осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, который отбывал наказание в США. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что такой обмен является ошибкой США и победой Москвы над Вашингтоном. Подобного мнения придерживается и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал обмен «тупым» и «непатриотичным» позором для США.

США не раскрывают подробности дипломатических контактов с Россией, но считают приоритетной задачей освобождение осужденных в РФ американских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не планируем раскрывать подробности дипломатических обсуждений с РФ. Безопасность американских граждан — это наш приоритет и мы делаем все возможное для того, чтобы вернуть на родину несправедливо осужденных», — заявила Карин Жан-Пьер, комментируя возможный обмен заключенными между США и Россией. Ее слова передает РИА Новости. Ранее осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, который отбывал наказание в США. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что такой обмен является ошибкой США и победой Москвы над Вашингтоном. Подобного мнения придерживается и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал обмен «тупым» и «непатриотичным» позором для США.