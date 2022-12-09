09 декабря 2022

В Белом доме считают обмен заключенными с РФ приоритетной задачей

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Карин Жан-Пьер заявила, что не планирует раскрывать подробности переговоров с РФ Фото:

США не раскрывают подробности дипломатических контактов с Россией, но считают приоритетной задачей освобождение осужденных в РФ американских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не планируем раскрывать подробности дипломатических обсуждений с РФ. Безопасность американских граждан — это наш приоритет и мы делаем все возможное для того, чтобы вернуть на родину несправедливо осужденных», — заявила Карин Жан-Пьер, комментируя возможный обмен заключенными между США и Россией. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, который отбывал наказание в США. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что такой обмен является ошибкой США и победой Москвы над Вашингтоном. Подобного мнения придерживается и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал обмен «тупым» и «непатриотичным» позором для США.

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США не раскрывают подробности дипломатических контактов с Россией, но считают приоритетной задачей освобождение осужденных в РФ американских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не планируем раскрывать подробности дипломатических обсуждений с РФ. Безопасность американских граждан — это наш приоритет и мы делаем все возможное для того, чтобы вернуть на родину несправедливо осужденных», — заявила Карин Жан-Пьер, комментируя возможный обмен заключенными между США и Россией. Ее слова передает РИА Новости. Ранее осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, который отбывал наказание в США. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что такой обмен является ошибкой США и победой Москвы над Вашингтоном. Подобного мнения придерживается и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал обмен «тупым» и «непатриотичным» позором для США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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