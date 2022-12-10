США разрешили ВСУ наносить удары по РФ, Африка будет помогать Украине: главное о СВО к 10 декабря

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ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев проводит удары по российским территориям с молчаливого согласия Пентагона. Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 декабря.

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Киев проводит удары по российским территориям с молчаливого согласия Пентагона. Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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