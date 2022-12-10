США разрешили ВСУ наносить удары по РФ, Африка будет помогать Украине: главное о СВО к 10 декабря

ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев проводит удары по российским территориям с молчаливого согласия Пентагона. Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 декабря.
- США закрывают глаза на удары ВСУ по территориям России. Действия Киева с молчаливого согласия Запада увеличивают риск эскалации конфликта на Украине.
- Марокко отправит Киеву запчасти для танков Т-72. Такой шаг сделан по рекомендации Соединенных Штатов.
- Украина будет наносить удары по всей территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- ВС РФ, выдвинувшись на позицию и выбрав точк уничтожили опорные пункты пехоты ВСУ. Такой информацией поделился с корреспондентом URA.RU командир подразделения реактивной артиллерии с позывным «Акцент».
- Спецоперация на Украине привела к расколу между НАТО и Евросоюзом. Разрыв возникает между востоком и западом Европы, старой Европой и новой Европой.
- Российские войска заняли выгодные рубежи в ходе наступления на краснолиманском направлении, сообщило Министерство обороны РФ.
- Освобожденный из американского заключения предприниматель Виктор Бут поддержал спецоперацию. Он заявил, что при первой же возможности готов отправиться добровольцем в зону СВО.
- В Минобороны показали, как мобилизованные пекут хлеб в боевых условиях и готовят горячие обеды для бойцов. Подготовка резервистов проходит в подмосковном Наро-Фоминске на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа.