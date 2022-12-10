Освобожденный Бут заявил, что готов отправиться на Украину. Видео

10 декабря 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Виктор Бут готов отправится добровольцем в зону СВО Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью RT. «Как любой русский человек я даже не понимал, почему мы этого не сделали раньше (не начали спецоперацию — прим. ред.). Я всецело поддерживаю [СВО]. Если бы была возможность и необходимые навыки, я бы пошел добровольцем», — сказал Бут в интервью RT.

Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью RT. «Как любой русский человек я даже не понимал, почему мы этого не сделали раньше (не начали спецоперацию — прим. ред.). Я всецело поддерживаю [СВО]. Если бы была возможность и необходимые навыки, я бы пошел добровольцем», — сказал Бут в интервью RT.