Виктор Бут готов отправится добровольцем в зону СВО
Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью RT.
«Как любой русский человек я даже не понимал, почему мы этого не сделали раньше (не начали спецоперацию — прим. ред.). Я всецело поддерживаю [СВО]. Если бы была возможность и необходимые навыки, я бы пошел добровольцем», — сказал Бут в интервью RT.
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