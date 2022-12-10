Освобожденный Бут заявил, что готов отправиться на Украину. Видео

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Виктор Бут готов отправится добровольцем в зону СВО Фото:

Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью RT.

«Как любой русский человек я даже не понимал, почему мы этого не сделали раньше (не начали спецоперацию — прим. ред.). Я всецело поддерживаю [СВО]. Если бы была возможность и необходимые навыки, я бы пошел добровольцем», — сказал Бут в интервью RT.

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Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью RT. «Как любой русский человек я даже не понимал, почему мы этого не сделали раньше (не начали спецоперацию — прим. ред.). Я всецело поддерживаю [СВО]. Если бы была возможность и необходимые навыки, я бы пошел добровольцем», — сказал Бут в интервью RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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