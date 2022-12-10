Еще одна страна предоставит вооружение Украине из-за США

Le Journal de l’Afrique: Марокко предоставит Украине запчасти для танков

10 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Украина уже запрашивала у Марокко запчасти для Т-72Б/БК в 2015 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Марокко отправит на Украину запчасти для танков Т-72. Такую рекомендацию дали африканской стране США. Об этом говорится в статье Le Journal de l’Afrique. Танки Т-72, которые использует Украина, стали редкостью на Западе. Еще в апреле США искали сами машины и запчасти к ним для передачи Украине. «В наибольшей секретности Штатам удалось убедить [столицу Марокко] Рабат доставить в Киев запчасти для бронемашин Т-72», — сообщает издание . Королевские марроканские вооруженные силы имеют в распоряжении десятки танков Т-72Б/БК, которые были приобретены с 1999 по 2001 год у Республики Беларусь. Украина уже запрашивала запчасти для танков в 2015 году. «Поэтому Киев привык работать с Рабатом по этому вопросу», — подытожили в статье. После начала спецоперации Запад начал активно снабжать Украину вооружением. Военный эксперт Питер Сучиу заявил, что западные государства ощутят на себе последствия накачки Киева оружием, когда оно начнет появляться на черном рынке, передает телеканал 360.

Марокко отправит на Украину запчасти для танков Т-72. Такую рекомендацию дали африканской стране США. Об этом говорится в статье Le Journal de l’Afrique. Танки Т-72, которые использует Украина, стали редкостью на Западе. Еще в апреле США искали сами машины и запчасти к ним для передачи Украине. «В наибольшей секретности Штатам удалось убедить [столицу Марокко] Рабат доставить в Киев запчасти для бронемашин Т-72», — сообщает издание. Королевские марроканские вооруженные силы имеют в распоряжении десятки танков Т-72Б/БК, которые были приобретены с 1999 по 2001 год у Республики Беларусь. Украина уже запрашивала запчасти для танков в 2015 году. «Поэтому Киев привык работать с Рабатом по этому вопросу», — подытожили в статье. После начала спецоперации Запад начал активно снабжать Украину вооружением. Военный эксперт Питер Сучиу заявил, что западные государства ощутят на себе последствия накачки Киева оружием, когда оно начнет появляться на черном рынке, передает телеканал 360.