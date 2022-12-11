11 декабря 2022

Власти ХМАО увеличат зарплату учителям за проведение экзаменов

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
За проведение экзаменов учителя получат прибавку к зарплате Фото:

Власти ХМАО намерены увеличить выплаты учителям, которые участвуют в проведении Государственной итоговой аттестации. Информация об этом опубликована на сайте региональных властей.

«Проект разработан в целях индексации заработной платы педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Проектом предлагается увеличить стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной работы) на одного педагогического работника, работника, привлекаемого к подготовке и проведению ГИА на 8%», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что педагоги ХМАО, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Также школьники, которые наберут 100 баллов по ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей.

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Власти ХМАО намерены увеличить выплаты учителям, которые участвуют в проведении Государственной итоговой аттестации. Информация об этом опубликована на сайте региональных властей. «Проект разработан в целях индексации заработной платы педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Проектом предлагается увеличить стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной работы) на одного педагогического работника, работника, привлекаемого к подготовке и проведению ГИА на 8%», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что педагоги ХМАО, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Также школьники, которые наберут 100 баллов по ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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