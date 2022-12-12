Политолог оценил шансы на участие Бута в президентских выборах от ЛДПР

Политолог Дмитрий Орлов: Виктор Бут вряд ли будет участвовать в выборах президента в 2024 году

13 декабря 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

По мнению Дмитрия Орлова, у ЛДПР есть другие кандидаты на пост президента России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Бизнесмен Виктор Бут, который в декабре был освобожден из тюрьмы в США, вряд ли будет участвовать в выборах президента России в 2024 году. Такое мнение высказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «У Бута сформирован „героический“ образ, но он ситуативен. Это имеет значение лишь для части избирателей, а к 2024 году этот образ, несомненно, поблекнет», — сообщил Дмитрий Орлов «Ведомостям». По мнению Орлова, у Виктора Бута невысокая узнаваемость. Избирателю о бизнесмене нужно рассказывать дополнительно. Политолог отметил, что у ЛДПР есть другие кандидаты для выдвижения на пост президента: это председатель партии Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, губернаторы Хабаровского края и Смоленской области Михаил Дегтярев и Алексей Островский. Виктор Бут вступил в ЛДПР через четыре дня после выхода из американской тюрьмы. Предприниматель вернулся в Россию спустя 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В Кремле заявили, что партийная принадлежность Бута — его личное дело. Политолог Алексей Мухин считает, что Бут не собирается пока никуда баллотироваться, передает деловое издание «Взгляд».

Бизнесмен Виктор Бут, который в декабре был освобожден из тюрьмы в США, вряд ли будет участвовать в выборах президента России в 2024 году. Такое мнение высказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «У Бута сформирован „героический“ образ, но он ситуативен. Это имеет значение лишь для части избирателей, а к 2024 году этот образ, несомненно, поблекнет», — сообщил Дмитрий Орлов «Ведомостям». По мнению Орлова, у Виктора Бута невысокая узнаваемость. Избирателю о бизнесмене нужно рассказывать дополнительно. Политолог отметил, что у ЛДПР есть другие кандидаты для выдвижения на пост президента: это председатель партии Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, губернаторы Хабаровского края и Смоленской области Михаил Дегтярев и Алексей Островский. Виктор Бут вступил в ЛДПР через четыре дня после выхода из американской тюрьмы. Предприниматель вернулся в Россию спустя 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. В Кремле заявили, что партийная принадлежность Бута — его личное дело. Политолог Алексей Мухин считает, что Бут не собирается пока никуда баллотироваться, передает деловое издание «Взгляд».