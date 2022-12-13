13 декабря 2022

Посол РФ пообещал помощь Сербии в конфликте с Косово

© Служба новостей «URA.RU»
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Запад заблуждается, когда считает, что РФ не вмешается в конфликт между Сербией и Косово, заявил Александр Боцан-Харченко

Западные страны ошибаются, когда считают, что Россия не станет заниматься конфликтом между Сербией и Косово из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Запад ошибочно полагает, что Россия не станет заниматься Косово, будучи якобы сфокусированной на своих проблемах. Поэтому Вашингтон и Брюссель стремятся закрыть вопрос на своих условиях, в абсолютно антисербском ключе: заставить Белград признать „независимость“ Приштины. Другими словами, поставить Сербию на колени, разобщить сербский мир», — сказал посол в беседе с «Известиями». По его мнению, Запад надеется создать нестабильность в самой Сербии и «условия для продвижения к власти подконтрольных Западу русофобских марионеток».

9 декабря сербские СМИ сообщили, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что ситуация обострилась до предела. В Кремле заявили, что болеют за то, чтобы напряженность между Сербией и Косово спала как можно быстрее.

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Западные страны ошибаются, когда считают, что Россия не станет заниматься конфликтом между Сербией и Косово из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Запад ошибочно полагает, что Россия не станет заниматься Косово, будучи якобы сфокусированной на своих проблемах. Поэтому Вашингтон и Брюссель стремятся закрыть вопрос на своих условиях, в абсолютно антисербском ключе: заставить Белград признать „независимость“ Приштины. Другими словами, поставить Сербию на колени, разобщить сербский мир», — сказал посол в беседе с «Известиями». По его мнению, Запад надеется создать нестабильность в самой Сербии и «условия для продвижения к власти подконтрольных Западу русофобских марионеток». 9 декабря сербские СМИ сообщили, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что ситуация обострилась до предела. В Кремле заявили, что болеют за то, чтобы напряженность между Сербией и Косово спала как можно быстрее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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