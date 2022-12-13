Посол РФ пообещал помощь Сербии в конфликте с Косово

14 декабря 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Запад заблуждается, когда считает, что РФ не вмешается в конфликт между Сербией и Косово, заявил Александр Боцан-Харченко Западные страны ошибаются, когда считают, что Россия не станет заниматься конфликтом между Сербией и Косово из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Запад ошибочно полагает, что Россия не станет заниматься Косово, будучи якобы сфокусированной на своих проблемах. Поэтому Вашингтон и Брюссель стремятся закрыть вопрос на своих условиях, в абсолютно антисербском ключе: заставить Белград признать „независимость“ Приштины. Другими словами, поставить Сербию на колени, разобщить сербский мир», — сказал посол в беседе с «Известиями». По его мнению, Запад надеется создать нестабильность в самой Сербии и «условия для продвижения к власти подконтрольных Западу русофобских марионеток». 9 декабря сербские СМИ сообщили, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что ситуация обострилась до предела. В Кремле заявили, что болеют за то, чтобы напряженность между Сербией и Косово спала как можно быстрее.

Западные страны ошибаются, когда считают, что Россия не станет заниматься конфликтом между Сербией и Косово из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Запад ошибочно полагает, что Россия не станет заниматься Косово, будучи якобы сфокусированной на своих проблемах. Поэтому Вашингтон и Брюссель стремятся закрыть вопрос на своих условиях, в абсолютно антисербском ключе: заставить Белград признать „независимость“ Приштины. Другими словами, поставить Сербию на колени, разобщить сербский мир», — сказал посол в беседе с «Известиями». По его мнению, Запад надеется создать нестабильность в самой Сербии и «условия для продвижения к власти подконтрольных Западу русофобских марионеток». 9 декабря сербские СМИ сообщили, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что ситуация обострилась до предела. В Кремле заявили, что болеют за то, чтобы напряженность между Сербией и Косово спала как можно быстрее.