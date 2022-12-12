В МИД РФ нашли виновных в конфликте в Косово

МИД РФ: ответственность за ситуацию в Косово лежит на его премьере и США

12 декабря 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

США и Евросоюз виновны в ситуации в Косово Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово В конфликте в непризнанном Косово виновны его «премьер-министр» Альбин Курти и западные опекуны во главе с США. Об этом заявили в МИД России. «Подчеркиваем: ответственность за политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с „премьером“ А.Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон», — указано на сайте ведомства . По словам МИД РФ, «власти» в Приштине решили ужесточить репрессии против сербов в Косово при потворстве США и Евросоюза. Цель этого — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость от Сербии. Ситуация несколько раз обострялась, и сейчас, по мнению посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, Сербия и Косово находятся в шаге от открытого конфликта. Тем временем президент Сербии Александр Вучич направил миссии НАТО запрос о помощи.

В конфликте в непризнанном Косово виновны его «премьер-министр» Альбин Курти и западные опекуны во главе с США. Об этом заявили в МИД России. «Подчеркиваем: ответственность за политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с „премьером“ А.Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон», — указано на сайте ведомства. По словам МИД РФ, «власти» в Приштине решили ужесточить репрессии против сербов в Косово при потворстве США и Евросоюза. Цель этого — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость от Сербии. Ситуация несколько раз обострялась, и сейчас, по мнению посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, Сербия и Косово находятся в шаге от открытого конфликта. Тем временем президент Сербии Александр Вучич направил миссии НАТО запрос о помощи.