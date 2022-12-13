13 декабря 2022

Челябинская студентка придумала «умный» градусник

© Служба новостей «URA.RU»
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Градусник проследит за своим старением Фото:

Студентка Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Наталья Черкасова занялась созданием материалов для «умного» градусника. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, термометр проследит за своим старением.

«Студентка ЮУрГУ Наталья Черкасова создает новые материалы для самокалибрующегося датчика температуры. Разработка будет полезна на производстве», — отметили URA.RU в университете.

Датчики смогут проверить свое состояние и, при необходимости внести поправки в свои замеры. Это повысит точность измерения температуры.

Разрабатываемая конструкция позволит уберечь прибор измерений от ошибок, которые допускаются из-за старения температурных сенсоров. Потенциально такая ситуация грозит нарушением техпроцессов и выпуском бракованной продукции. В ЮУрГУ отметили, что как победитель конкурса «Умник» Черкасова получила для проведения исследовательских работ грант.

Привлечение молодежи к научной деятельности является одним из приоритетов объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Благодаря проводимым мероприятиям, в стране ищут наиболее оптимальные решения стоящих в экономике производственных задач.

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Студентка Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Наталья Черкасова занялась созданием материалов для «умного» градусника. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, термометр проследит за своим старением. «Студентка ЮУрГУ Наталья Черкасова создает новые материалы для самокалибрующегося датчика температуры. Разработка будет полезна на производстве», — отметили URA.RU в университете. Датчики смогут проверить свое состояние и, при необходимости внести поправки в свои замеры. Это повысит точность измерения температуры. Разрабатываемая конструкция позволит уберечь прибор измерений от ошибок, которые допускаются из-за старения температурных сенсоров. Потенциально такая ситуация грозит нарушением техпроцессов и выпуском бракованной продукции. В ЮУрГУ отметили, что как победитель конкурса «Умник» Черкасова получила для проведения исследовательских работ грант. Привлечение молодежи к научной деятельности является одним из приоритетов объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Благодаря проводимым мероприятиям, в стране ищут наиболее оптимальные решения стоящих в экономике производственных задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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