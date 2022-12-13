13 декабря 2022

Новый вице-мэр Нижневартовска усиливает влияние

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, депутат, совещание, чиновник, закон, заседание, бумаги к заседанию
Новый вице-мэр Нижневартовска расширит полномочия Фото:

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска (ХМАО), который недавно возглавил заместитель главы города Олег Хотинецкий, получит часть полномочий департамента социальной политики, который курирует вице-мэр Ирина Воликовская. Департамент Хотинецкого будет координировать работу некоммерческих организаций и национальную политику, передает корреспондент URA.RU с заседания профильного комитета думы Нижневартовска.

«С 1 января 2023 года отдел национальной политики и взаимодействия с общественными организациями войдет в структуру нового управления по работе с институтами гражданского общества департамента общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировала Воликовская.

Отдел курирует работу социально ориентированных НКО и иные общественные инициативы. Эти полномочия будут исключены из сферы деятельности департамента по социальной политике, однако он продолжит оказывать поддержку НКО и предоставление услуг в социальной сфере. Окончательно этот вопрос решится на заседании думы 16 декабря, если за предложенные изменения проголосуют депутаты.

Ранее URA.RU сообщало о создании нового управления по работе с институтами гражданского общества в структуре департамента общественных коммуникаций. Оно будет заниматься вопросами внутренней политики.

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Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска (ХМАО), который недавно возглавил заместитель главы города Олег Хотинецкий, получит часть полномочий департамента социальной политики, который курирует вице-мэр Ирина Воликовская. Департамент Хотинецкого будет координировать работу некоммерческих организаций и национальную политику, передает корреспондент URA.RU с заседания профильного комитета думы Нижневартовска. «С 1 января 2023 года отдел национальной политики и взаимодействия с общественными организациями войдет в структуру нового управления по работе с институтами гражданского общества департамента общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировала Воликовская. Отдел курирует работу социально ориентированных НКО и иные общественные инициативы. Эти полномочия будут исключены из сферы деятельности департамента по социальной политике, однако он продолжит оказывать поддержку НКО и предоставление услуг в социальной сфере. Окончательно этот вопрос решится на заседании думы 16 декабря, если за предложенные изменения проголосуют депутаты. Ранее URA.RU сообщало о создании нового управления по работе с институтами гражданского общества в структуре департамента общественных коммуникаций. Оно будет заниматься вопросами внутренней политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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