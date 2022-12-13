Новый вице-мэр Нижневартовска усиливает влияние

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска (ХМАО), который недавно возглавил заместитель главы города Олег Хотинецкий, получит часть полномочий департамента социальной политики, который курирует вице-мэр Ирина Воликовская. Департамент Хотинецкого будет координировать работу некоммерческих организаций и национальную политику, передает корреспондент URA.RU с заседания профильного комитета думы Нижневартовска.
«С 1 января 2023 года отдел национальной политики и взаимодействия с общественными организациями войдет в структуру нового управления по работе с институтами гражданского общества департамента общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировала Воликовская.
Отдел курирует работу социально ориентированных НКО и иные общественные инициативы. Эти полномочия будут исключены из сферы деятельности департамента по социальной политике, однако он продолжит оказывать поддержку НКО и предоставление услуг в социальной сфере. Окончательно этот вопрос решится на заседании думы 16 декабря, если за предложенные изменения проголосуют депутаты.
Ранее URA.RU сообщало о создании нового управления по работе с институтами гражданского общества в структуре департамента общественных коммуникаций. Оно будет заниматься вопросами внутренней политики.
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