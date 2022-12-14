Челябинский депутат-фронтовик предложил Собянину назвать новую станцию метро в честь героев СВО

Олег Голиков предложил назвать одну из станций новой линии метро в Москве «Патриотическая» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на передовой, предложил мэру Москвы Сергею Собянину назвать одну из станций новой ветки метро в честь героев СВО. Депутат уже направил соответствующее обращение.

«Предложил мэру города Москва для увековечивания памяти и подвига военных — героев нашего Отечества, участвующих в спецоперации, назвать одну из новых станций московского метрополитена станцией „Патриотическая“. Направил соответствующее обращение лично Собянину», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Голиков одним из первых депутатов Госдумы написал заявление об уходе на фронт. В начале октября он отправился на боевое слаживание в Ростовскую область. После прохождения курса подготовки его группа была отправлена в зону боевых действий. Депутат служил под командованием другого челябинца Юрия «Ангела» Гагарина в батальоне «Апостол», участвовал в штурмах. После был отправлен на допобучение, и зачислен в разведбатальон «Каскад». В батальоне также служит другой челябинский депутат Госдумы Олег Колесников. Отряд депутатов выполняет боевые задачи и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны.