В центре Екатеринбурга устроят обнаженные соревнования

В Екатеринбурге пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек

Участникам предстоит пробежать 3,5 км Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге 24 декабря пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Из спортивной формы на участниках-мужчинах будут лишь борода и шорты, на женщинах — юбки и топы. О предстоящем событии URA.RU рассказали организаторы забега.

«Старт планируется от стадиона „Юность“, но еще обговариваем этот момент. Маршрут пройдет по улице Вайнера до площади 1905 года, затем возвращаемся по 8-е Марта и по Куйбышева до „Юности“», — рассказали организаторы забега. Общая продолжительность маршрута составит около 3,5 км.

Также участникам необходимо соблюдать дресс-код: мужчинам потребуются красные шорты и колпаки, женщинам — синие или голубые юбки, белые футболки, майки, топ (на выбор) и колпаки. Также приветствуются аксессуары в виде белых варежек, мишуры и бороды для Дедов Морозов.

Забег состоится 24 декабря в 12.00. Гонка пройдет в рамках всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». В 2022 году в забеге участвовали около 50 человек, в нынешнем году организаторы ожидают не меньшее количество.