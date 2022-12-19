Роспотребнадзор посоветовал пермякам нюхать детские новогодние костюмы перед покупкой

20 декабря 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Детский новогодний костюм должен быть не только удобным, но и безопасным для ребенка, отмечают в Роспотербнадзоре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям Пермского края при выборе детского новогоднего костюма следует обращать внимание не только на внешний вид изделия, но и на его запах. Также покупатели вправе потребовать у продавца товарно-сопроводительную документацию на костюм. Он должен быть не только комфортным, но и безопасным, отмечает региональное управление Роспотребнадзора на своем сайте. «При покупке новогодних костюмов обязательно ознакомьтесь с маркировкой. Покупатель вправе потребовать, а продавец обязан предоставить товарно-сопроводительную документацию на детский новогодний костюм, содержащую сведения о наличии документа, подтверждающего качество и безопасность продукции. Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка (потрите влажной белой тканью поверхность наряда), если платок не окрасился, значит окраска прочная. Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха.», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также Роспотребнадзор напоминает, что новогодние костюмы не предназначены для длительного ношения. Полный перечень рекомендаций при выборе костюма указан на сайте ведомства. Ранее Роспотребнадзор напомнил о вреде длительного использования гаджетов школьниками.

Жителям Пермского края при выборе детского новогоднего костюма следует обращать внимание не только на внешний вид изделия, но и на его запах. Также покупатели вправе потребовать у продавца товарно-сопроводительную документацию на костюм. Он должен быть не только комфортным, но и безопасным, отмечает региональное управление Роспотребнадзора на своем сайте. «При покупке новогодних костюмов обязательно ознакомьтесь с маркировкой. Покупатель вправе потребовать, а продавец обязан предоставить товарно-сопроводительную документацию на детский новогодний костюм, содержащую сведения о наличии документа, подтверждающего качество и безопасность продукции. Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка (потрите влажной белой тканью поверхность наряда), если платок не окрасился, значит окраска прочная. Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха.», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также Роспотребнадзор напоминает, что новогодние костюмы не предназначены для длительного ношения. Полный перечень рекомендаций при выборе костюма указан на сайте ведомства. Ранее Роспотребнадзор напомнил о вреде длительного использования гаджетов школьниками.