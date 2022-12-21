При выборе пиротехники пермякам рекомендуют не трогать ее руками

22 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Пермяки имеют право попросить документы на пиротехнику у продавца Фото: Игорь Меркулов © URA.RU К покупке пиротехнических изделий на Новый год жителям Пермского края посоветовали отнестись с особым вниманием и при выборе обойтись визуальным осмотром. Рекомендации по выбору пиротехники опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «При приобретении пиротехнических изделий потребителям необходимо быть внимательными. Витрины с образцами в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра», — сообщается на сайте управления. Покупатели вправе попросить у продавца документы о соответствии товара обязательным требованиям. Ведомство напомнило проверять срок годности, наличие инструкции на русском языке и маркировочные обозначения. Список обозначений и подробное руководство по выбору пиротехнических изделий можно найти на сайте Роспотребнадзора. Ранее URA.RU публиковало рекомендации Роспотребнадзора по Пермскому краю по выбору детского новогоднего костюма. Пермякам посоветовали их нюхать перед покупкой.

К покупке пиротехнических изделий на Новый год жителям Пермского края посоветовали отнестись с особым вниманием и при выборе обойтись визуальным осмотром. Рекомендации по выбору пиротехники опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «При приобретении пиротехнических изделий потребителям необходимо быть внимательными. Витрины с образцами в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра», — сообщается на сайте управления. Покупатели вправе попросить у продавца документы о соответствии товара обязательным требованиям. Ведомство напомнило проверять срок годности, наличие инструкции на русском языке и маркировочные обозначения. Список обозначений и подробное руководство по выбору пиротехнических изделий можно найти на сайте Роспотребнадзора. Ранее URA.RU публиковало рекомендации Роспотребнадзора по Пермскому краю по выбору детского новогоднего костюма. Пермякам посоветовали их нюхать перед покупкой.