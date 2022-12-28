Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом. Видео

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, украина, мариуполь, война, военный, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Участники боевых действий передали уральцам видеопоздравление с Новым годом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом, записав видео. Военнослужащие отметили помощь, которая поступает от граждан.

«Поздравляем с наступающим Новым годом наших товарищей, жен, земляков и всех неравнодушных граждан Российской Федерации, которые помогают нам в трудную минуту. Мы победим, победа будет за нами», — обратился солдат на видео, размещенном в сообществе «УРАЛ ФРОНТУ волонтерское движение» в социальной сети «ВКонтакте».

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Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом, записав видео. Военнослужащие отметили помощь, которая поступает от граждан. «Поздравляем с наступающим Новым годом наших товарищей, жен, земляков и всех неравнодушных граждан Российской Федерации, которые помогают нам в трудную минуту. Мы победим, победа будет за нами», — обратился солдат на видео, размещенном в сообществе «УРАЛ ФРОНТУ волонтерское движение» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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