Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом. Видео

28 декабря 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Участники боевых действий передали уральцам видеопоздравление с Новым годом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом, записав видео. Военнослужащие отметили помощь, которая поступает от граждан. «Поздравляем с наступающим Новым годом наших товарищей, жен, земляков и всех неравнодушных граждан Российской Федерации, которые помогают нам в трудную минуту. Мы победим, победа будет за нами», — обратился солдат на видео, размещенном в сообществе «УРАЛ ФРОНТУ волонтерское движение» в социальной сети «ВКонтакте».

Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом, записав видео. Военнослужащие отметили помощь, которая поступает от граждан. «Поздравляем с наступающим Новым годом наших товарищей, жен, земляков и всех неравнодушных граждан Российской Федерации, которые помогают нам в трудную минуту. Мы победим, победа будет за нами», — обратился солдат на видео, размещенном в сообществе «УРАЛ ФРОНТУ волонтерское движение» в социальной сети «ВКонтакте».