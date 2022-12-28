Участники боевых действий передали уральцам видеопоздравление с Новым годом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мобилизованные поздравили уральцев с наступающим Новым годом, записав видео. Военнослужащие отметили помощь, которая поступает от граждан.
«Поздравляем с наступающим Новым годом наших товарищей, жен, земляков и всех неравнодушных граждан Российской Федерации, которые помогают нам в трудную минуту. Мы победим, победа будет за нами», — обратился солдат на видео, размещенном в сообществе «УРАЛ ФРОНТУ волонтерское движение» в социальной сети «ВКонтакте».
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