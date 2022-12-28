Интервал движения автобусов составит 30 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 января изменят маршрут, который будут обслуживать семь автобусов с интервалом движения 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе областного перевозчика.

«Маршрут будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, автодорога на Аэропорт. Интервал движения составит 30 минут», — сообщили в пресс-службе.

Первый рейс от Чвакуша — в 5:15 утра, последний — в 22.30 вечера, из Аэропорта — в 6:15 утра, последний в 00:20 ежедневно. Также будут сохранены ночные рейсы: от Чвакуша — 3:10, из Аэропорта — в 4:50 ежедневно.