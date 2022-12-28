28 декабря 2022

В Челябинске семь автобусов изменят маршрут. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги после снегопада. Челябинск, автобус, грязь, снегопад, городской транспорт
Интервал движения автобусов составит 30 минут Фото:

В Челябинске с 1 января изменят маршрут, который будут обслуживать семь автобусов с интервалом движения 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе областного перевозчика.

«Маршрут будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, автодорога на Аэропорт. Интервал движения составит 30 минут», — сообщили в пресс-службе.

Первый рейс от Чвакуша — в 5:15 утра, последний — в 22.30 вечера, из Аэропорта — в 6:15 утра, последний в 00:20 ежедневно. Также будут сохранены ночные рейсы: от Чвакуша — 3:10, из Аэропорта — в 4:50 ежедневно.

Маршрут будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, автодорога на Аэропорт

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В Челябинске с 1 января изменят маршрут, который будут обслуживать семь автобусов с интервалом движения 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе областного перевозчика. «Маршрут будет следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, автодорога на Аэропорт. Интервал движения составит 30 минут», — сообщили в пресс-службе. Первый рейс от Чвакуша — в 5:15 утра, последний — в 22.30 вечера, из Аэропорта — в 6:15 утра, последний в 00:20 ежедневно. Также будут сохранены ночные рейсы: от Чвакуша — 3:10, из Аэропорта — в 4:50 ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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