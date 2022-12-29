Главный редактор портала 86.ru из ХМАО сделал заявление после задержания

Главный редактор портала 86.ru из ХМАО Никита Кифорук сообщил, что не имеет отношения к делу иноагента Пономарева

29 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

https://ps.ura.news/653829 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук раскрыл подробности задержания. Кифорук рассказал корреспонденту URA.RU, что никакого отношения к признанному в России иностранным агентом Илье Пономареву не имеет и проходит по делу свидетелем. «Меня продержали в отделе пять часов, опросили. Сейчас я нахожусь в статусе свидетеля — по крайней мере, так написано в протоколе, — и хочу официально заявить, что не имею никакого отношения к Пономареву», — сообщил Кифорук. По словам Кифорука, в шестом часу утра на подъезде к Тюмени к его месту в вагоне подошли сотрудники полиции в форме и попросили сойти с поезда. «Они представились, спросили, я это или не я, а потом сообщили, что меня кто-то ждет снаружи. Пояснять что-либо отказались. На перроне меня встретили силовики в масках, с которыми мы и провели пять часов в отделении. Технику изъяли — и личную, и рабочую. Знаю о задержании моего тюменского коллеги Артура Галиева, уточняю, что с ним, — сейчас поеду в редакцию», — добавил журналист. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева, не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. Ранее URA.RU сообщало о статусе главного редактора портала 86.ru в деле иноагента Пономарева. Источник агенства рассказал, что Кифорук проходит свидетелем, но переквалифицировать статус можно в течение нескольких минут. Журналиста сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук раскрыл подробности задержания. Кифорук рассказал корреспонденту URA.RU, что никакого отношения к признанному в России иностранным агентом Илье Пономареву не имеет и проходит по делу свидетелем. «Меня продержали в отделе пять часов, опросили. Сейчас я нахожусь в статусе свидетеля — по крайней мере, так написано в протоколе, — и хочу официально заявить, что не имею никакого отношения к Пономареву», — сообщил Кифорук. По словам Кифорука, в шестом часу утра на подъезде к Тюмени к его месту в вагоне подошли сотрудники полиции в форме и попросили сойти с поезда. «Они представились, спросили, я это или не я, а потом сообщили, что меня кто-то ждет снаружи. Пояснять что-либо отказались. На перроне меня встретили силовики в масках, с которыми мы и провели пять часов в отделении. Технику изъяли — и личную, и рабочую. Знаю о задержании моего тюменского коллеги Артура Галиева, уточняю, что с ним, — сейчас поеду в редакцию», — добавил журналист. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева, не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. Ранее URA.RU сообщало о статусе главного редактора портала 86.ru в деле иноагента Пономарева. Источник агенства рассказал, что Кифорук проходит свидетелем, но переквалифицировать статус можно в течение нескольких минут. Журналиста сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень.