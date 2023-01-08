Украинка в Египте получила пожизненный срок за контрабанду наркотиков

09 января 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Каирский суд приговорил гражданку Украины Балакину к пожизненному сроку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданка Украины Людмила Балакина получила пожизненный срок за попытку ввоза в Египет четырех килограммов наркотиков. Об этом сообщает египетская газета «Ахбар аль-Яум». «[Каирский уголовный суд — прим. URA.RU] вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов за попытку незаконного ввоза в страну около четырех килограммов кокаина», — говорится в материале . По данным издания, во время следствия украинка призналась, что получила за перевозку наркотиков 2,5 тысячи долларов. Ее задержали во время проверки в аэропорту Каира. Ранее сообщалось, что беженка из Украины обвинила приютившую ее жительницу Великобритании в рабстве. Украинка не имела привычки убирать за собой, а в дальнейшем устроила скандал. Еще одна украинская беженка София Каркадым напала на дом британца, бросившего ее. Она пыталась выбить дверь, но соседи вызвали экстренные службы.

Гражданка Украины Людмила Балакина получила пожизненный срок за попытку ввоза в Египет четырех килограммов наркотиков. Об этом сообщает египетская газета «Ахбар аль-Яум». «[Каирский уголовный суд — прим. URA.RU] вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов за попытку незаконного ввоза в страну около четырех килограммов кокаина», — говорится в материале. По данным издания, во время следствия украинка призналась, что получила за перевозку наркотиков 2,5 тысячи долларов. Ее задержали во время проверки в аэропорту Каира. Ранее сообщалось, что беженка из Украины обвинила приютившую ее жительницу Великобритании в рабстве. Украинка не имела привычки убирать за собой, а в дальнейшем устроила скандал. Еще одна украинская беженка София Каркадым напала на дом британца, бросившего ее. Она пыталась выбить дверь, но соседи вызвали экстренные службы.