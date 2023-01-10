Автомобилисты стоят на Щербакова в 10-балльной пробке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На дороге по улице Щербакова в Екатеринбурге произошло сразу две аварии, из-за чего на участке протяженностью три километра образовалась серьезная пробка. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

Одно из ДТП произошло на Щербакова в левом ряду в районе поворота к памятнику павшим воинам ВОВ. Второе ДТП произошло также в левом ряду в районе перекрестка Щербакова с улицей Пронина. Из-за этого на участке образовались 10-балльные пробки.

URA.RU обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. «На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются», — прокомментировали в ведомстве.