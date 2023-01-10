10 января 2023

Автомобилисты встали в трехкилометровую пробку на въезде в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, обочина
Автомобилисты стоят на Щербакова в 10-балльной пробке Фото:

На дороге по улице Щербакова в Екатеринбурге произошло сразу две аварии, из-за чего на участке протяженностью три километра образовалась серьезная пробка. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

Одно из ДТП произошло на Щербакова в левом ряду в районе поворота к памятнику павшим воинам ВОВ. Второе ДТП произошло также в левом ряду в районе перекрестка Щербакова с улицей Пронина. Из-за этого на участке образовались 10-балльные пробки.

URA.RU обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. «На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются», — прокомментировали в ведомстве.

Протяженность пробки утром 11 января составляла три километра

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На дороге по улице Щербакова в Екатеринбурге произошло сразу две аварии, из-за чего на участке протяженностью три километра образовалась серьезная пробка. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты». Одно из ДТП произошло на Щербакова в левом ряду в районе поворота к памятнику павшим воинам ВОВ. Второе ДТП произошло также в левом ряду в районе перекрестка Щербакова с улицей Пронина. Из-за этого на участке образовались 10-балльные пробки. URA.RU обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. «На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются», — прокомментировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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