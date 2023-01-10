В ХМАО из-за 40-градусного мороза возникли проблемы с доставкой еды

11 января 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО более 40 градусов мороза Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО из-за 40-градусного мороза выросло ожидание доставки еды в курьерских агрегаторах. Об этом URA.RU рассказали клиенты сервиса в Нижневартовске. «Ждали доставку с Delivery почти полтора часа. Хотя обычно привозят за полчаса, ну иногда может минут 40. Курьер извинился, сказал, вроде как в мороз их мало работает, кто-то так и не завелся, а пешком, говорит, конечно, никто не ходит», — рассказала журналисту агентства клиентка в Нижневартовске. Согласно информации в приложениях Delivery Club и «Яндекс.Еда», примерное ожидание доставки из ресторанов составляет от 60 до 120 минут в зависимости от заведения. URA.RU направило запрос в пресс-службы компаний с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО жаловались на высокую стоимость поездок на «Яндекс.Такси». Югорчане утверждали, что в первый рабочий день нового года цены поднялись вдвое.

В ХМАО из-за 40-градусного мороза выросло ожидание доставки еды в курьерских агрегаторах. Об этом URA.RU рассказали клиенты сервиса в Нижневартовске. «Ждали доставку с Delivery почти полтора часа. Хотя обычно привозят за полчаса, ну иногда может минут 40. Курьер извинился, сказал, вроде как в мороз их мало работает, кто-то так и не завелся, а пешком, говорит, конечно, никто не ходит», — рассказала журналисту агентства клиентка в Нижневартовске. Согласно информации в приложениях Delivery Club и «Яндекс.Еда», примерное ожидание доставки из ресторанов составляет от 60 до 120 минут в зависимости от заведения. URA.RU направило запрос в пресс-службы компаний с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО жаловались на высокую стоимость поездок на «Яндекс.Такси». Югорчане утверждали, что в первый рабочий день нового года цены поднялись вдвое.