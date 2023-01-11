В Златоусте простились с бойцом, погибшем в ходе спецоперации. Фото

12 января 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Проститься с бойцом пришли первые лица города, ветераны и военные Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте (Челябинская область) простились с Артемом Чирушиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Прошла церемония прощания с Артемом Чирушиным. Представители администрации города отдали дань уважения защитнику Отечества», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Как сообщают в паблике «Наш Златоуст» в «ВКонтакте», проститься с военнослужащим также пришли кадеты Казачьего кадетского корпуса и ветераны ВООВ «Боевое братство» и «Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов». Помимо них на похоронах присутствовали военнослужащие из Чебаркульского гарнизона. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию. Артема Чирушина похоронили со всеми почестями ФОто: «Наш Златоуст»

В Златоусте (Челябинская область) простились с Артемом Чирушиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Прошла церемония прощания с Артемом Чирушиным. Представители администрации города отдали дань уважения защитнику Отечества», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Как сообщают в паблике «Наш Златоуст» в «ВКонтакте», проститься с военнослужащим также пришли кадеты Казачьего кадетского корпуса и ветераны ВООВ «Боевое братство» и «Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов». Помимо них на похоронах присутствовали военнослужащие из Чебаркульского гарнизона. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию.