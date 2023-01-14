В Екатеринбурге появилась первая авиашкола для детей

В Екатеринбурге два действующих пилота гражданской авиации Николай Каплин и Дмитрий Комарицын открыли первую авиационную школу для детей, в которой их обучают пилотированию, законам аэродинамики и устройству самолета. Об этом сообщил Николай Каплин.
«Школа открылась 9 января, уже собрала две смены. Ученики уже даже поупражнялись на тренажере Як-40», — пишет 66.ru со ссылкой на Каплина.
Основатели признались, что идея создания данной школы родилась у них еще в студенческие годы. Каплину и Комарицыну всегда хотелось делиться знаниями, а также помогать другим. Правда, обоим приходится совмещать преподавательскую деятельность с работой.
Авиашкола рассчитана для детей 11-17 лет. Ребят делят на группы по возрастам. Обучение длится несколько семестров. За это время детям расскажут о правилах полета, метеорологии, навигации и об аэродинамике.
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В Екатеринбурге два действующих пилота гражданской авиации Николай Каплин и Дмитрий Комарицын открыли первую авиационную школу для детей, в которой их обучают пилотированию, законам аэродинамики и устройству самолета. Об этом сообщил Николай Каплин. «Школа открылась 9 января, уже собрала две смены. Ученики уже даже поупражнялись на тренажере Як-40», — пишет 66.ru со ссылкой на Каплина. Основатели признались, что идея создания данной школы родилась у них еще в студенческие годы. Каплину и Комарицыну всегда хотелось делиться знаниями, а также помогать другим. Правда, обоим приходится совмещать преподавательскую деятельность с работой. Авиашкола рассчитана для детей 11-17 лет. Ребят делят на группы по возрастам. Обучение длится несколько семестров. За это время детям расскажут о правилах полета, метеорологии, навигации и об аэродинамике.