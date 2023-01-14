14 января 2023
13 января 2023

В Екатеринбурге появилась первая авиашкола для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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МАКС-2021, второй день. Москва, летчики, пилоты, авиация, зрители, авиасалон
Основали школу два действующих пилота гражданской авиации — Николай Каплин и Дмитрий Комарицын Фото:

В Екатеринбурге два действующих пилота гражданской авиации Николай Каплин и Дмитрий Комарицын открыли первую авиационную школу для детей, в которой их обучают пилотированию, законам аэродинамики и устройству самолета. Об этом сообщил Николай Каплин.

«Школа открылась 9 января, уже собрала две смены. Ученики уже даже поупражнялись на тренажере Як-40», — пишет 66.ru со ссылкой на Каплина.

Основатели признались, что идея создания данной школы родилась у них еще в студенческие годы. Каплину и Комарицыну всегда хотелось делиться знаниями, а также помогать другим. Правда, обоим приходится совмещать преподавательскую деятельность с работой.

Авиашкола рассчитана для детей 11-17 лет. Ребят делят на группы по возрастам. Обучение длится несколько семестров. За это время детям расскажут о правилах полета, метеорологии, навигации и об аэродинамике.

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В Екатеринбурге два действующих пилота гражданской авиации Николай Каплин и Дмитрий Комарицын открыли первую авиационную школу для детей, в которой их обучают пилотированию, законам аэродинамики и устройству самолета. Об этом сообщил Николай Каплин. «Школа открылась 9 января, уже собрала две смены. Ученики уже даже поупражнялись на тренажере Як-40», — пишет 66.ru со ссылкой на Каплина. Основатели признались, что идея создания данной школы родилась у них еще в студенческие годы. Каплину и Комарицыну всегда хотелось делиться знаниями, а также помогать другим. Правда, обоим приходится совмещать преподавательскую деятельность с работой. Авиашкола рассчитана для детей 11-17 лет. Ребят делят на группы по возрастам. Обучение длится несколько семестров. За это время детям расскажут о правилах полета, метеорологии, навигации и об аэродинамике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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