В Екатеринбурге появилась первая авиашкола для детей

15 января 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Основали школу два действующих пилота гражданской авиации — Николай Каплин и Дмитрий Комарицын Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге два действующих пилота гражданской авиации Николай Каплин и Дмитрий Комарицын открыли первую авиационную школу для детей, в которой их обучают пилотированию, законам аэродинамики и устройству самолета. Об этом сообщил Николай Каплин. «Школа открылась 9 января, уже собрала две смены. Ученики уже даже поупражнялись на тренажере Як-40», — пишет 66.ru со ссылкой на Каплина. Основатели признались, что идея создания данной школы родилась у них еще в студенческие годы. Каплину и Комарицыну всегда хотелось делиться знаниями, а также помогать другим. Правда, обоим приходится совмещать преподавательскую деятельность с работой. Авиашкола рассчитана для детей 11-17 лет. Ребят делят на группы по возрастам. Обучение длится несколько семестров. За это время детям расскажут о правилах полета, метеорологии, навигации и об аэродинамике.

В Екатеринбурге два действующих пилота гражданской авиации Николай Каплин и Дмитрий Комарицын открыли первую авиационную школу для детей, в которой их обучают пилотированию, законам аэродинамики и устройству самолета. Об этом сообщил Николай Каплин. «Школа открылась 9 января, уже собрала две смены. Ученики уже даже поупражнялись на тренажере Як-40», — пишет 66.ru со ссылкой на Каплина. Основатели признались, что идея создания данной школы родилась у них еще в студенческие годы. Каплину и Комарицыну всегда хотелось делиться знаниями, а также помогать другим. Правда, обоим приходится совмещать преподавательскую деятельность с работой. Авиашкола рассчитана для детей 11-17 лет. Ребят делят на группы по возрастам. Обучение длится несколько семестров. За это время детям расскажут о правилах полета, метеорологии, навигации и об аэродинамике.