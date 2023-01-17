В Нижнем Тагиле начнут судить трех Олегов, пытавшихся взорвать банкомат

В Нижнем Тагиле начнется суд над тремя тезками-Олегами, которые попытались взорвать банкомат и достать из него деньги. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«В Нижнем Тагиле перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемые в краже денежных средств из магазина путем незаконного проникновения и покушении на хищение денег из банкомата», – говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел осенью, мужчины нашли баллон с пропаном и с его помощью попытались взорвать банкомат в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что мужчины принесли пропан, но неожиданно для них баллон не взорвался, но сработала сигнализация. После этого оперативники задержали грабителей по уликам.
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