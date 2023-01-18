В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором на площади 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Ночью 19 января на Черняховского, 88 загорелась свалка мусора площадью 500 квадратных метров. Это произошло недалеко от «Сима-Ленда», — рассказал собеседник агентства.
В МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:52 по местному времени. «Прибыв на место вызова, обнаружено, что горит свалка мусора. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пояснили в ведомстве. Пожар локализован.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором на площади 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Ночью 19 января на Черняховского, 88 загорелась свалка мусора площадью 500 квадратных метров. Это произошло недалеко от «Сима-Ленда», — рассказал собеседник агентства. В МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:52 по местному времени. «Прибыв на место вызова, обнаружено, что горит свалка мусора. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пояснили в ведомстве. Пожар локализован.