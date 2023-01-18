В Екатеринбурге вспыхнула мусорная свалка. Фото, видео

19 января 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелась свалка рядом с «Сима-Лендом» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором на площади 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Ночью 19 января на Черняховского, 88 загорелась свалка мусора площадью 500 квадратных метров. Это произошло недалеко от «Сима-Ленда», — рассказал собеседник агентства. В МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:52 по местному времени. «Прибыв на место вызова, обнаружено, что горит свалка мусора. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пояснили в ведомстве. Пожар локализован. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором на площади 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Ночью 19 января на Черняховского, 88 загорелась свалка мусора площадью 500 квадратных метров. Это произошло недалеко от «Сима-Ленда», — рассказал собеседник агентства. В МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:52 по местному времени. «Прибыв на место вызова, обнаружено, что горит свалка мусора. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пояснили в ведомстве. Пожар локализован.