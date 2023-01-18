18 января 2023

В Екатеринбурге вспыхнула мусорная свалка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Екатеринбурге загорелась свалка рядом с «Сима-Лендом» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором на площади 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Ночью 19 января на Черняховского, 88 загорелась свалка мусора площадью 500 квадратных метров. Это произошло недалеко от «Сима-Ленда», — рассказал собеседник агентства.

В МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:52 по местному времени. «Прибыв на место вызова, обнаружено, что горит свалка мусора. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пояснили в ведомстве. Пожар локализован.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором на площади 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Ночью 19 января на Черняховского, 88 загорелась свалка мусора площадью 500 квадратных метров. Это произошло недалеко от «Сима-Ленда», — рассказал собеседник агентства. В МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:52 по местному времени. «Прибыв на место вызова, обнаружено, что горит свалка мусора. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пояснили в ведомстве. Пожар локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...