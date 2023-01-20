Жители Копейска устроили скандал на закрытой горке

Горку закрыли по соображениям безопасности, но желающие скатиться с нее все равно нашлись Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Копейска Челябинской области устроили скандал на закрытой по соображениям безопасности горке. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Глупость — беде соседка. Уважаемые родители! Нет слов», — пишут администраторы паблика «Управление благоустройства, Копейск», обращаясь к родителям детей, которые, несмотря ни на что, желали скатиться с опасной горки.

Как рассказали очевидцы, сотрудница у кросс-ленты объясняла каждому родителю с детьми, что горка закрыта по техническим причинам, потому, что днем было тепло и лед растаял, кататься нельзя. С ней спорили на повышенных тонах. Как только женщина ушла, объявления с предупреждением оборвали, и дети вместе с родителями проникли кататься «за ленточку».

Это та самая горка, на скате которой, как писало URA.RU были ямы, из-за чего можно было травмироваться. Позже выбоины устранили, и кататься стало комфортней. Видимо, из-за этого копейчане уже не обращают внимание на растаявший лед.