20 января 2023

Жители Копейска устроили скандал на закрытой горке

© Служба новостей «URA.RU»
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Горку закрыли по соображениям безопасности, но желающие скатиться с нее все равно нашлись Фото:

Жители Копейска Челябинской области устроили скандал на закрытой по соображениям безопасности горке. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Глупость — беде соседка. Уважаемые родители! Нет слов», — пишут администраторы паблика «Управление благоустройства, Копейск», обращаясь к родителям детей, которые, несмотря ни на что, желали скатиться с опасной горки.

Как рассказали очевидцы, сотрудница у кросс-ленты объясняла каждому родителю с детьми, что горка закрыта по техническим причинам, потому, что днем было тепло и лед растаял, кататься нельзя. С ней спорили на повышенных тонах. Как только женщина ушла, объявления с предупреждением оборвали, и дети вместе с родителями проникли кататься «за ленточку».

Это та самая горка, на скате которой, как писало URA.RU были ямы, из-за чего можно было травмироваться. Позже выбоины устранили, и кататься стало комфортней. Видимо, из-за этого копейчане уже не обращают внимание на растаявший лед.

Горку закрыли из соображений безопасности, но копейчане все равно прорвались на закрытый объект
Фото:

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Жители Копейска Челябинской области устроили скандал на закрытой по соображениям безопасности горке. Информация об этом распространяется в соцсетях. «Глупость — беде соседка. Уважаемые родители! Нет слов», — пишут администраторы паблика «Управление благоустройства, Копейск», обращаясь к родителям детей, которые, несмотря ни на что, желали скатиться с опасной горки. Как рассказали очевидцы, сотрудница у кросс-ленты объясняла каждому родителю с детьми, что горка закрыта по техническим причинам, потому, что днем было тепло и лед растаял, кататься нельзя. С ней спорили на повышенных тонах. Как только женщина ушла, объявления с предупреждением оборвали, и дети вместе с родителями проникли кататься «за ленточку». Это та самая горка, на скате которой, как писало URA.RU были ямы, из-за чего можно было травмироваться. Позже выбоины устранили, и кататься стало комфортней. Видимо, из-за этого копейчане уже не обращают внимание на растаявший лед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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