Запад провоцирует Россию на расширение зоны СВО: главное к вечеру 22 января

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Если НАТО поставит на Украину наступательное оружие, Россия будет готова начать ядерную войну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Усиление западной помощи Киеву приведет к расширению границ спецоперации. Польша готова сформировать новую военную коалицию без Германии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 января.

  • Если Украина продолжит получать военную помощь от Запада, то России придется расширить границу зоны спецоперации. Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что это необходимо для обеспечения буферной зоны.
  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин намекнул, что Россия может начать ядерную войну. Крайняя мера допустима, если НАТО поставит на Украину наступательное оружие.
  • Российская армия заняла более выгодные позиции в Запорожье. Уже было освобождено несколько населенных пунктов, сейчас ВС РФ готовятся к наступлению на город Орехов, передает Пятый канал.
  • Армия Украины насчитывает в текущий момент миллион человек. Такое число назвал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. С таким количеством солдат приходится сражаться российским военным.
  • В Германии пытаются принять решение о поставке танков Leopard 2 на Украину. Скандал разгорелся в немецком Бундестаге. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель также обвинил в невозможности поставки танков Германию.
  • В Британии попытались выяснить, почему Украина желает получить от Запада именно танки Leopard. Журналист газеты Financial Times объяснил, что эти танки легкие и надежные, к тому же к ним легко подобрать боеприпасы.
  • Польский премьер Матеуш Моравецкий также выразил разочарованность нерешительностью Германии. Он заявил, что если ФРГ так и не сможет принять решение о поставках, то Польша готова сформировать новую коалицию из стран, желающих помогать Украине.

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Усиление западной помощи Киеву приведет к расширению границ спецоперации. Польша готова сформировать новую военную коалицию без Германии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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