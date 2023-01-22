В Госдуме объяснили, от чего зависит расширение границ спецоперации

Помощь западных стран Киеву в ходе российско-украинского конфликта способна вызвать расширение границ спецоперации с целью безопасности России. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Депутат Госдумы вспомнил и заявления американских властей о поддержке Украины в вопросе наступления на Крым и Донбасс. «Киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку», — заключил Шеремет.
Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть Крым и Донбасс. В частности, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. О поддержке Украины в вопросе «операции в Крыму» также заявляли в Пентагоне.
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Помощь западных стран Киеву в ходе российско-украинского конфликта способна вызвать расширение границ спецоперации с целью безопасности России. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Депутат Госдумы вспомнил и заявления американских властей о поддержке Украины в вопросе наступления на Крым и Донбасс. «Киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку», — заключил Шеремет. Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть Крым и Донбасс. В частности, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. О поддержке Украины в вопросе «операции в Крыму» также заявляли в Пентагоне.