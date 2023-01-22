В Госдуме объяснили, от чего зависит расширение границ спецоперации

Депутат Госдумы Шеремет: помощь западных стран Украине вызовет расширение границ СВО
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
Границы СВО могут быть расширены, чтобы создать буферную зону, отметил Михаил Шеремет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помощь западных стран Киеву в ходе российско-украинского конфликта способна вызвать расширение границ спецоперации с целью безопасности России. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Депутат Госдумы вспомнил и заявления американских властей о поддержке Украины в вопросе наступления на Крым и Донбасс. «Киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку», — заключил Шеремет.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть Крым и Донбасс. В частности, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. О поддержке Украины в вопросе «операции в Крыму» также заявляли в Пентагоне.

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Помощь западных стран Киеву в ходе российско-украинского конфликта способна вызвать расширение границ спецоперации с целью безопасности России. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Депутат Госдумы вспомнил и заявления американских властей о поддержке Украины в вопросе наступления на Крым и Донбасс. «Киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку», — заключил Шеремет. Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть Крым и Донбасс. В частности, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. О поддержке Украины в вопросе «операции в Крыму» также заявляли в Пентагоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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