В Госдуме объяснили, от чего зависит расширение границ спецоперации

Депутат Госдумы Шеремет: помощь западных стран Украине вызовет расширение границ СВО

22 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Границы СВО могут быть расширены, чтобы создать буферную зону, отметил Михаил Шеремет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь западных стран Киеву в ходе российско-украинского конфликта способна вызвать расширение границ спецоперации с целью безопасности России. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Депутат Госдумы вспомнил и заявления американских властей о поддержке Украины в вопросе наступления на Крым и Донбасс. «Киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку», — заключил Шеремет. Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть Крым и Донбасс. В частности, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. О поддержке Украины в вопросе «операции в Крыму» также заявляли в Пентагоне.

Помощь западных стран Киеву в ходе российско-украинского конфликта способна вызвать расширение границ спецоперации с целью безопасности России. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Депутат Госдумы вспомнил и заявления американских властей о поддержке Украины в вопросе наступления на Крым и Донбасс. «Киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку», — заключил Шеремет. Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть Крым и Донбасс. В частности, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. О поддержке Украины в вопросе «операции в Крыму» также заявляли в Пентагоне.