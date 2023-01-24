Полиция нашла зачинщика драки в компьютерном клубе Нижневартовска

25 января 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске полиция нашла подростка, который устроил драку в игровом клубе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция нашла подростка, который устроил драку в компьютерном клубе Нижневартовска. В его отношении завели дело об административном нарушении и поставили на учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В отношении подростка составлен административный протокол по факту побоев. И он поставлен на учет, как несовершеннолетний», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция начала проверку из-за публичной драки подростков в игровом клубе. Авторы, которые опубликовали видео в соцсетях, сказали, что драка началась из-за того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока.

Полиция нашла подростка, который устроил драку в компьютерном клубе Нижневартовска. В его отношении завели дело об административном нарушении и поставили на учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В отношении подростка составлен административный протокол по факту побоев. И он поставлен на учет, как несовершеннолетний», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция начала проверку из-за публичной драки подростков в игровом клубе. Авторы, которые опубликовали видео в соцсетях, сказали, что драка началась из-за того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока.