24 января 2023

Полиция нашла зачинщика драки в компьютерном клубе Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, подросток, сотрудники, полиция, полиции
В Нижневартовске полиция нашла подростка, который устроил драку в игровом клубе Фото:

Полиция нашла подростка, который устроил драку в компьютерном клубе Нижневартовска. В его отношении завели дело об административном нарушении и поставили на учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В отношении подростка составлен административный протокол по факту побоев. И он поставлен на учет, как несовершеннолетний», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что полиция начала проверку из-за публичной драки подростков в игровом клубе. Авторы, которые опубликовали видео в соцсетях, сказали, что драка началась из-за того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Полиция нашла подростка, который устроил драку в компьютерном клубе Нижневартовска. В его отношении завели дело об административном нарушении и поставили на учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В отношении подростка составлен административный протокол по факту побоев. И он поставлен на учет, как несовершеннолетний», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция начала проверку из-за публичной драки подростков в игровом клубе. Авторы, которые опубликовали видео в соцсетях, сказали, что драка началась из-за того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...