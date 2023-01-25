В офисе Зеленского запросили втрое больше танков, чем могут дать США

26 января 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Ермак заявил, что Украине нужны сотни танков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужны сотни боевых машин в то время, как США готовы передать 31 танк Abrams. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «США передают нам 31 танк Abrams. Главное, это только лишь начало. Нам нужны сотни танков», — написал глава офиса Зеленского в своем telegram-канале. В среду президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину 31 танк Abrams. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, дал согласие на поставку танков Leopard в количестве 14 единиц. Боевые машины выделяются Киеву в рамках пакетов помощи на фоне российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Однако, как рассказывал военный эксперт, западные танки не подходят для ведения дистанционного боя в зоне СВО из-за своей слабой защищенности.

Украине нужны сотни боевых машин в то время, как США готовы передать 31 танк Abrams. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «США передают нам 31 танк Abrams. Главное, это только лишь начало. Нам нужны сотни танков», — написал глава офиса Зеленского в своем telegram-канале. В среду президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину 31 танк Abrams. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, дал согласие на поставку танков Leopard в количестве 14 единиц. Боевые машины выделяются Киеву в рамках пакетов помощи на фоне российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Однако, как рассказывал военный эксперт, западные танки не подходят для ведения дистанционного боя в зоне СВО из-за своей слабой защищенности.