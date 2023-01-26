Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала не закрывать колонии

27 января 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Закрытие колоний не поможет оптимизировать исправительные учреждения, считает Мерзлякова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Закрытие колоний в отдаленных городах Свердловской области — не государственный подход к оптимизации исправительных учреждений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Главная проблема — закрытие дальних колоний, перевозим осужденных из северного Ивделя в центр Екатеринбурга. Не считаю, что это государственный подход к решению задачи по оптимизации исправительных учреждений», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также свердловский омбудсмен обратила внимание на проблемы осужденных с получением посылок. «По два-три месяца идут письма, по году посылки, переводы иногда не доходят совсем», — добавила Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году правительство Свердловской области рассматривало возможность закрытия исправительной колонии строгого режима в Ивделе. В свердловском ГУФСИН объясняли, что вопрос оптимизации колоний обсуждается ежегодно из-за экономических причин.

Закрытие колоний в отдаленных городах Свердловской области — не государственный подход к оптимизации исправительных учреждений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Главная проблема — закрытие дальних колоний, перевозим осужденных из северного Ивделя в центр Екатеринбурга. Не считаю, что это государственный подход к решению задачи по оптимизации исправительных учреждений», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также свердловский омбудсмен обратила внимание на проблемы осужденных с получением посылок. «По два-три месяца идут письма, по году посылки, переводы иногда не доходят совсем», — добавила Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году правительство Свердловской области рассматривало возможность закрытия исправительной колонии строгого режима в Ивделе. В свердловском ГУФСИН объясняли, что вопрос оптимизации колоний обсуждается ежегодно из-за экономических причин.