Колония в поселке Гари сильно пострадала в пожаре летом 2019 года Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Правительство Свердловской области рассматривает варианты экономического развития отдаленных территорий, а также рисков, которые могут возникнуть в результате закрытия трех колоний — в поселках Азанка, Гари и городе Ивделе. По данным источников URA.RU, планы по закрытию пенитенциарных учреждений обсуждаются в Федеральной службе исполнения наказаний.

В правительство Свердловской области поступили документы из ГУФСИН региона. Ведомство рассматривает возможность закрытия нескольких колоний — ИК-62 (Ивдель), ИК-24 (Азанка) и ИК-8 (Гари). Первая — особого, последние две — строгого режима. «ФСИН объясняет это экономическими причинами и жалуется на отсутствие людей, которые будут работать с заключенными. А люди на работу не идут, поскольку условия тяжелые, колонии находятся в депрессивных поселках на севере области», — поделился инсайдер агентства в правительстве.

Первой может закрыться ИК-8 в поселке Гари. Этот вариант уже обсуждался пять лет назад. «С учетом крупного пожара в июне 2019 года этот процесс, вероятно, ускорят. Колонии, конечно, помогли восстановиться, но условия там очень плохие. И после пожара там осталось мало спецконтингента, около 300 человек», — говорит собеседник агентства.

В ГУФСИН по Свердловской области сказали, что вопросы оптимизации обсуждаются каждый год и по любой колонии. «Это наследство от ГУЛАГа. Они все в деревянном исполнении, по закону, их восстановить нельзя. Возможно, когда-то в далеком будущем они будут сокращены, лет через 10-15», — сообщил в беседе с агентством начальник пресс-службы ГУФСИН области Александр Левченко.

За последние 10 лет в Свердловской области сокращены ЛИУ №58 (Ивдель), ИК-56 «Черный беркут» (Ивдель), ИК-14 (Пуксинка), ИК-18 (Сосьва). Для жителей этих поселков (численностью менее 3000 человек) работа в системе ГУФСИН была единственным доходом.