В Сомали обстреляли российский вертолет

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К обстрелу вертолета может быть причастна группировка «АШ-ШАБАШ» Фото:

В аэропорту Могадишо в Сомали обстрелян российский вертолет, участвующий в гуманитарной миссии ООН. Об этом сообщает российское посольство.

К обстрелу, по предварительным данным, причастна группировка сомалийских террористов-исламистов «АШ-ШАБАБ» (запрещена в РФ). Как сообщили в посольстве, пострадавших нет, пилоты продолжают работу. Вертолет принадлежит компании «Ютэйр — Вертолетные услуги». Ведется расследование, сообщает РИА Новости.

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В аэропорту Могадишо в Сомали обстрелян российский вертолет, участвующий в гуманитарной миссии ООН. Об этом сообщает российское посольство. К обстрелу, по предварительным данным, причастна группировка сомалийских террористов-исламистов «АШ-ШАБАБ» (запрещена в РФ). Как сообщили в посольстве, пострадавших нет, пилоты продолжают работу. Вертолет принадлежит компании «Ютэйр — Вертолетные услуги». Ведется расследование, сообщает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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