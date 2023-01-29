В Сомали обстреляли российский вертолет

К обстрелу вертолета может быть причастна группировка «АШ-ШАБАШ»
В аэропорту Могадишо в Сомали обстрелян российский вертолет, участвующий в гуманитарной миссии ООН. Об этом сообщает российское посольство.
К обстрелу, по предварительным данным, причастна группировка сомалийских террористов-исламистов «АШ-ШАБАБ» (запрещена в РФ). Как сообщили в посольстве, пострадавших нет, пилоты продолжают работу. Вертолет принадлежит компании «Ютэйр — Вертолетные услуги». Ведется расследование, сообщает РИА Новости.
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