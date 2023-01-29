В ХМАО выступит королева российского джаза

В Сургуте (ХМАО) состоится концерт джазовой певицы Ларисы Долиной. Концерт пройдет в городской филармонии 5 февраля, начало концерта в 19:00, сообщается на сайте Яндекс Афиша.
«Концерт в Сургуте, филармония, 5 февраля 2023 год. Лариса Долина представляет свою новую программу „Лучшее“, в которую войдут, как полюбившиеся всем хиты („Погода в доме“, „Три розы“, „Льдинка“, „Половинка“), так и абсолютные премьеры», — сообщает Яндекс Афиша.
Цена билета составляет от полутора до пяти тысяч рублей. По данным сайта уже продана значительная часть билетов, так в партере осталось всего одиннадцать мест.
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