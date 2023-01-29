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27 января 2023

В ХМАО выступит королева российского джаза

В Сургуте 5 февраля пройдет концерт джазовой певицы Ларисы Долиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина выступит в филармонии Сургута 5 февраля Фото:

В Сургуте (ХМАО) состоится концерт джазовой певицы Ларисы Долиной. Концерт пройдет в городской филармонии 5 февраля, начало концерта в 19:00, сообщается на сайте Яндекс Афиша.

«Концерт в Сургуте, филармония, 5 февраля 2023 год. Лариса Долина представляет свою новую программу „Лучшее“, в которую войдут, как полюбившиеся всем хиты („Погода в доме“, „Три розы“, „Льдинка“, „Половинка“), так и абсолютные премьеры», — сообщает Яндекс Афиша.

Цена билета составляет от полутора до пяти тысяч рублей. По данным сайта уже продана значительная часть билетов, так в партере осталось всего одиннадцать мест.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пройдет концерт группы «Любэ»,симпатии к творчеству которой не скрывает президент РФ Владимир Путин. Выступление группы состоится 20 марта на сцене КТЦ «Югра-Классик».

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В Сургуте (ХМАО) состоится концерт джазовой певицы Ларисы Долиной. Концерт пройдет в городской филармонии 5 февраля, начало концерта в 19:00, сообщается на сайте Яндекс Афиша. «Концерт в Сургуте, филармония, 5 февраля 2023 год. Лариса Долина представляет свою новую программу „Лучшее“, в которую войдут, как полюбившиеся всем хиты („Погода в доме“, „Три розы“, „Льдинка“, „Половинка“), так и абсолютные премьеры», — сообщает Яндекс Афиша. Цена билета составляет от полутора до пяти тысяч рублей. По данным сайта уже продана значительная часть билетов, так в партере осталось всего одиннадцать мест. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пройдет концерт группы «Любэ»,симпатии к творчеству которой не скрывает президент РФ Владимир Путин. Выступление группы состоится 20 марта на сцене КТЦ «Югра-Классик».
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© Служба новостей «URA.RU»
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