В ХМАО выступит королева российского джаза

В Сургуте 5 февраля пройдет концерт джазовой певицы Ларисы Долиной

30 января 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Лариса Долина выступит в филармонии Сургута 5 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) состоится концерт джазовой певицы Ларисы Долиной. Концерт пройдет в городской филармонии 5 февраля, начало концерта в 19:00, сообщается на сайте Яндекс Афиша. «Концерт в Сургуте, филармония, 5 февраля 2023 год. Лариса Долина представляет свою новую программу „Лучшее“, в которую войдут, как полюбившиеся всем хиты („Погода в доме“, „Три розы“, „Льдинка“, „Половинка“), так и абсолютные премьеры», — сообщает Яндекс Афиша. Цена билета составляет от полутора до пяти тысяч рублей. По данным сайта уже продана значительная часть билетов, так в партере осталось всего одиннадцать мест. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пройдет концерт группы «Любэ»,симпатии к творчеству которой не скрывает президент РФ Владимир Путин. Выступление группы состоится 20 марта на сцене КТЦ «Югра-Классик».

В Сургуте (ХМАО) состоится концерт джазовой певицы Ларисы Долиной. Концерт пройдет в городской филармонии 5 февраля, начало концерта в 19:00, сообщается на сайте Яндекс Афиша. «Концерт в Сургуте, филармония, 5 февраля 2023 год. Лариса Долина представляет свою новую программу „Лучшее“, в которую войдут, как полюбившиеся всем хиты („Погода в доме“, „Три розы“, „Льдинка“, „Половинка“), так и абсолютные премьеры», — сообщает Яндекс Афиша. Цена билета составляет от полутора до пяти тысяч рублей. По данным сайта уже продана значительная часть билетов, так в партере осталось всего одиннадцать мест. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пройдет концерт группы «Любэ»,симпатии к творчеству которой не скрывает президент РФ Владимир Путин. Выступление группы состоится 20 марта на сцене КТЦ «Югра-Классик».