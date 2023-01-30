В Миассе покончил с собой местный бизнесмен

Рядом с телом нашли огнестрельное оружие
В Миассе (Челябинская область) местный бизнесмен покончил с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Тело обнаружила хозяйка квартиры, которую снимал погибший. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Рядом с телом было найдено огнестрельное оружие», — рассказал источник.
По данным URA.RU, на мужчину было оформлено четыре фирмы. На момент смерти ему было 39 лет.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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