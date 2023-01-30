30 января 2023

В Миассе покончил с собой местный бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с телом нашли огнестрельное оружие Фото:

В Миассе (Челябинская область) местный бизнесмен покончил с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело обнаружила хозяйка квартиры, которую снимал погибший. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Рядом с телом было найдено огнестрельное оружие», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на мужчину было оформлено четыре фирмы. На момент смерти ему было 39 лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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В Миассе (Челябинская область) местный бизнесмен покончил с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тело обнаружила хозяйка квартиры, которую снимал погибший. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Рядом с телом было найдено огнестрельное оружие», — рассказал источник. По данным URA.RU, на мужчину было оформлено четыре фирмы. На момент смерти ему было 39 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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