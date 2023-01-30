Пермский оборонный завод собирает лекарства для бойцов СОБРа

Помощь для участников СВО принимают в профкоме предприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермское оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» объявило сбор медикаментов для бойцов СОБРа, которые участвуют в спецоперации на Украине. Список необходимых препаратов состоит из 13 позиций и опубликован на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Профсоюзная организация „МЗ“ начинает акцию по сбору медикаментов для служащих СОБР, убывающих в служебную командировку в зону СВО. Перечень включает противовирусные препараты, порошки от простуды, спреи от насморка, обезболивающие, спреи от боли в горле, хлоргексидин, антибиотики, спирт медицинский», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что участникам СВО необходимы перевязочные материалы и женские прокладки для остановки кровотечений. Кроме того, принимаются деньги. Акция по сбору продлится до 27 февраля 2023 года в приемной профкома предприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков попросило помочь в сборе необходимых участникам СВО вещей командование танкового батальона «Молот». В числе прочего в списке значатся маскировочные сети, прицелы ночного видения и тепловизоры.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.