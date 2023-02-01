Подростка в Магнитогорске ищут с вечера 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 12-летний подросток Денис Майоров. Как следует из данных организации «Легион Спас 74», ребенок вечером 1 февраля ушел из дома и не вернулся.

«Пропал ребенок Денис Майоров. В вечернее время он ушел из дома. В последний раз подростка видели в районе Казачьего рынка», — сообщается в распространенной в соцсетях информации.

Общественники опубликовали приметы мальчика. У него серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Был одет в черную шапку и красную куртку, черные джинсы с синими кроссовками. При себе подросток имел черный рюкзак.