01 февраля 2023

В Магнитогорске пропал подросток. Скрин

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Подростка в Магнитогорске ищут с вечера 1 февраля Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 12-летний подросток Денис Майоров. Как следует из данных организации «Легион Спас 74», ребенок вечером 1 февраля ушел из дома и не вернулся.

«Пропал ребенок Денис Майоров. В вечернее время он ушел из дома. В последний раз подростка видели в районе Казачьего рынка», — сообщается в распространенной в соцсетях информации.

Общественники опубликовали приметы мальчика. У него серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Был одет в черную шапку и красную куртку, черные джинсы с синими кроссовками. При себе подросток имел черный рюкзак.

Имеющих информацию о пропавшем просят позвонить по телефону или заявить в полицию

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В Магнитогорске (Челябинская область) пропал 12-летний подросток Денис Майоров. Как следует из данных организации «Легион Спас 74», ребенок вечером 1 февраля ушел из дома и не вернулся. «Пропал ребенок Денис Майоров. В вечернее время он ушел из дома. В последний раз подростка видели в районе Казачьего рынка», — сообщается в распространенной в соцсетях информации. Общественники опубликовали приметы мальчика. У него серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Был одет в черную шапку и красную куртку, черные джинсы с синими кроссовками. При себе подросток имел черный рюкзак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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