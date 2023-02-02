Риелторы рассказали, где можно купить самые дешевые садовые участки с домиком в Челябинске

03 февраля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость участков — от 10 до 50 тысяч рублей за сотку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые дешевые садовые участки продают в Тракторозаводском районе Челябинска и на АМЗ. Об этом сообщила челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске самые дешевые садовые участки продают в СНТ „Энергетик“ на АМЗ и в СНТ „Дружба“ в Тракторозаводском районе. Стоимость таких земель составляет 10 до 50 тысяч рублей за сотку», — сообщила риелтор. Также риелтор рассказала, где находятся самые дешевые садовые участки Челябинской области. Землю в поселке Тайнак под Магнитогорском отдают бесплатно, нужно лишь оплатить специальные взносы в садовом товариществе в районе 30 тысяч рублей. Садовые участки с домиком в поселках Полетаево и селе Уйское продают по 10 тысяч рублей за сотку. Приобрести дачи в пригороде Челябинска в садовых товариществах «Дружба» и «Энергетик» можно по 50 тысяч рублей за сотку. В основном это заброшенные участки в отдаленных местах без перспективы подключения газа. Ранее риэлторы стали скупать заброшенные дачи в садовых товариществах и в пригороде Челябинска. Осенью 2022 года подобные объекты можно было приобрести по бросовой цене — от 25 до 50 тысяч рублей.

Самые дешевые садовые участки продают в Тракторозаводском районе Челябинска и на АМЗ. Об этом сообщила челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске самые дешевые садовые участки продают в СНТ „Энергетик“ на АМЗ и в СНТ „Дружба“ в Тракторозаводском районе. Стоимость таких земель составляет 10 до 50 тысяч рублей за сотку», — сообщила риелтор. Также риелтор рассказала, где находятся самые дешевые садовые участки Челябинской области. Землю в поселке Тайнак под Магнитогорском отдают бесплатно, нужно лишь оплатить специальные взносы в садовом товариществе в районе 30 тысяч рублей. Садовые участки с домиком в поселках Полетаево и селе Уйское продают по 10 тысяч рублей за сотку. Приобрести дачи в пригороде Челябинска в садовых товариществах «Дружба» и «Энергетик» можно по 50 тысяч рублей за сотку. В основном это заброшенные участки в отдаленных местах без перспективы подключения газа. Ранее риэлторы стали скупать заброшенные дачи в садовых товариществах и в пригороде Челябинска. Осенью 2022 года подобные объекты можно было приобрести по бросовой цене — от 25 до 50 тысяч рублей.