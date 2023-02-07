Заводу жены курганского сенатора отказали в иске к тюменской компании

07 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Суд отклонил иск курганского завода к тюменской фирме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскому арматурному заводу (КАЗ), владельцем которого является супруга сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отказано в иске к компании «Сибмаш-Фонд» тюменского бизнесмена Владимира Гардта. Об этом сообщается в материалах Восемнадцатого арбитражного суда. «В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью „Курганский арматурный завод“ к обществу с ограниченной ответственностью „Сибмаш-Фонд“ отказать», — говорится в постановлении. Решение было вынесено в начале февраля. Судебный спор двух экс-соседей по территории бывшего завода «Икар» в Кургане касался стоимости сервитута. Руководство КАЗ решило увеличить его размер для тюменских владельцев цеха №2. Соответствующее извещение было выслано руководству компании Гардта. Представители «Сибмаш-Фонда» подписывать новые условия отказались. Тогда арматурный завод обратился в Курганский арбитражный суд, который подтвердил законность увеличения сбора, не менявшегося с 2010 года. Размер сервитута по сравнению с действовавшим вырос в 15 раз. Подавая апелляцию, тюменцы пояснили, что решение в Кургане было вынесено неправомерно. К тому времени «Сибмаш-Фонд» уже не являлся собственником спорного цеха, поэтому не мог быть ответчиком по делу. Апелляционный суд, рассмотрев все детали спора, постановил освободить тюменскую компанию от обязательств по оплате сервитута в новом размере. Также в ее пользу с курганского арматурного завода будет взыскана госпошлина и расходы за суд первой инстанции. Ранее URA.RU сообщало, что курганская компания требует 9,4 млн рублей от бизнесмена, которого осудили по делу о роботах для МЧС. Поставивший роботов для ведомства директор завода отказался платить партнеру, также участвовавшему в проекте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганскому арматурному заводу (КАЗ), владельцем которого является супруга сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отказано в иске к компании «Сибмаш-Фонд» тюменского бизнесмена Владимира Гардта. Об этом сообщается в материалах Восемнадцатого арбитражного суда. «В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью „Курганский арматурный завод“ к обществу с ограниченной ответственностью „Сибмаш-Фонд“ отказать», — говорится в постановлении. Решение было вынесено в начале февраля. Судебный спор двух экс-соседей по территории бывшего завода «Икар» в Кургане касался стоимости сервитута. Руководство КАЗ решило увеличить его размер для тюменских владельцев цеха №2. Соответствующее извещение было выслано руководству компании Гардта. Представители «Сибмаш-Фонда» подписывать новые условия отказались. Тогда арматурный завод обратился в Курганский арбитражный суд, который подтвердил законность увеличения сбора, не менявшегося с 2010 года. Размер сервитута по сравнению с действовавшим вырос в 15 раз. Подавая апелляцию, тюменцы пояснили, что решение в Кургане было вынесено неправомерно. К тому времени «Сибмаш-Фонд» уже не являлся собственником спорного цеха, поэтому не мог быть ответчиком по делу. Апелляционный суд, рассмотрев все детали спора, постановил освободить тюменскую компанию от обязательств по оплате сервитута в новом размере. Также в ее пользу с курганского арматурного завода будет взыскана госпошлина и расходы за суд первой инстанции. Ранее URA.RU сообщало, что курганская компания требует 9,4 млн рублей от бизнесмена, которого осудили по делу о роботах для МЧС. Поставивший роботов для ведомства директор завода отказался платить партнеру, также участвовавшему в проекте.