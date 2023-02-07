Топ-чиновник Екатеринбурга защитится от атак силовиков

Виталий Першин возглавляет администрацию ЖД-района с июня 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У главы Железнодорожного района Екатеринбурга Виталия Першина появится статусный покровитель в свердловском главке МВД. Причем в одном из ключевых управлений — экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). В ближайшее время на работу туда устроится зам Першина, его друг Иван Клюкин, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

Предполагается, что Клюкин займет не рядовую позицию, а возглавит одно из отделений УЭБ и ПК. «Першин сможет чувствовать себя в относительной безопасности», — уверен третий собеседник. При этом сам префект переход Клюкина в МВД пока не подтверждает: «Таких документов я не видел».

Клюкин уже работал в УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области — как раз до того момента, как Першин стал главой ЖД-района. Это произошло в июне 2021 года. Поскольку предыдущим местом работы Першина был Росжелдор, существует версия, что его назначение — следствие некоего размена между мэром Алексеем Орловым и начальником СвЖД Иваном Колесниковым, который инвестирует в некоторые городские проекты.

По какой причине Клюкин решил покинуть власть и вернуться в МВД, неясно. Знакомый Клюкина предположил, что у решения сугубо бытовая подоплека: «Все-таки содержать дом в Карасьеозерске-1 может далеко не каждый замглавы района».