Дети-хоккеисты тюменского ХК устроили массовую драку. Видео

08 февраля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

На хоккейном матче разгорелась драка с участием молодежной команды тюменского ХК «Рубин» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несовершеннолетние хоккеисты тюменского клуба «Рубин» подрались с соперниками из курганского ХК «Зауралье» во время матча. Видео с потасовкой разлетелось по соцсетям. «В матче команд юношей 2013 года рождения („Рубин“ — „Зауралье“) произошла массовая драка. Кажется, еще не все из ребят поняли, как правильно использовать клюшки», — сообщается в публикации агентства спортивных новостей «Тюменская арена» во ВКонтакте. Ранее URA.RU сообщало, как в самом криминальном районе Тюмени молодые люди устроили уличные бои. В августе 2022 года молодые люди устроили свой бойцовский клуб на Лесобазе.

Несовершеннолетние хоккеисты тюменского клуба «Рубин» подрались с соперниками из курганского ХК «Зауралье» во время матча. Видео с потасовкой разлетелось по соцсетям. «В матче команд юношей 2013 года рождения („Рубин“ — „Зауралье“) произошла массовая драка. Кажется, еще не все из ребят поняли, как правильно использовать клюшки», — сообщается в публикации агентства спортивных новостей «Тюменская арена» во ВКонтакте. Ранее URA.RU сообщало, как в самом криминальном районе Тюмени молодые люди устроили уличные бои. В августе 2022 года молодые люди устроили свой бойцовский клуб на Лесобазе.