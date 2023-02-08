Дети-хоккеисты тюменского ХК устроили массовую драку. Видео

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Детский дворовый хоккей. Матч команд ДДХЛ и Металлург(Карабаш). Челябинск, детский дворовый хоккей
На хоккейном матче разгорелась драка с участием молодежной команды тюменского ХК «Рубин» (архивное фото) Фото:

Несовершеннолетние хоккеисты тюменского клуба «Рубин» подрались с соперниками из курганского ХК «Зауралье» во время матча. Видео с потасовкой разлетелось по соцсетям.

«В матче команд юношей 2013 года рождения („Рубин“ — „Зауралье“) произошла массовая драка. Кажется, еще не все из ребят поняли, как правильно использовать клюшки», — сообщается в публикации агентства спортивных новостей «Тюменская арена» во ВКонтакте.

Ранее URA.RU сообщало, как в самом криминальном районе Тюмени молодые люди устроили уличные бои. В августе 2022 года молодые люди устроили свой бойцовский клуб на Лесобазе.

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Несовершеннолетние хоккеисты тюменского клуба «Рубин» подрались с соперниками из курганского ХК «Зауралье» во время матча. Видео с потасовкой разлетелось по соцсетям. «В матче команд юношей 2013 года рождения („Рубин“ — „Зауралье“) произошла массовая драка. Кажется, еще не все из ребят поняли, как правильно использовать клюшки», — сообщается в публикации агентства спортивных новостей «Тюменская арена» во ВКонтакте. Ранее URA.RU сообщало, как в самом криминальном районе Тюмени молодые люди устроили уличные бои. В августе 2022 года молодые люди устроили свой бойцовский клуб на Лесобазе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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