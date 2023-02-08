Источник: Куйвашеву предложили закрыть свердловское министерство

В правительстве Свердловской области обсуждают ликвидацию министерства инвестиций

Евгения Куйвашева склоняют к переделу в областном правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева уговаривают ликвидировать областное министерство инвестиций — самую противоречивую структуру правительства. Окружение Куйвашева навязывает ему идею, что в условиях санкций и экономической блокады ведомство превратилось в обычную имиджевую безделушку.

Мининвест по праву считается многострадальным. При разных губернаторах он то жил самостоятельно, то был паразитом в составе минэка, то снова становился полноправным. Сторонники закрытия ведомства долго не могли получить достаточно весомый аргумент — пока в 2022 году не ударили западные санкции. Теперь главный довод звучит так: «Последние лет шесть-семь у региона был мощный период развития, шли инвестиции из-за рубежа. А сейчас мининвесту банально не с кем работать, это министерство-фикция».

Показания о том, что думает сам Куйвашев, расходятся. Одни источники URA.RU уверяют, что губернатор тоже считает мининвест ненужным и готов его устранить. Другие заявляют, что это лишь спекуляции и Куйвашев видит потенциал в ведомстве. Без ответа остается только один вопрос: почему тогда в министерстве уже год нет постоянного руководителя?

Тем временем обсуждается версия, что функции мининвеста может забрать министерство экономики. Считается, что это станет усилением для его руководителя, новичка правительства Руслана Садыкова, пришедшего из полпредства. По слухам, изначально он хотел возглавить минАПК, но это кресло губернатор уже пообещал ставленнику УГМК. Возможную передачу инвестиционных полномочий Садыкову собеседники агентства трактуют как своеобразную компенсацию. В департаменте информполитики на вопросы URA.RU пока не ответили.