В Пермском крае директор фирмы присвоил миллионы, обманув чиновника

Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Косинский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении директора крупной строительной компании. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствием установлено, что предприниматель, обманув главу муниципалитета, присвоил почти 13 млн рублей.

«Виновный, достоверно зная о невыполненных работах и не намереваясь их исполнять, подготовил документы о якобы выполненном муниципальном задании на строительство объекта в селе Коса. Данные акты были подписаны введенным в заблуждение главой Косинского района, а денежные средства в полном размере были перечислены на счет организации», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В ходе рассмотрения уголовного дела, предприниматель полностью возместил причиненный бюджету ущерб. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Приговор пока что в законную силу не вступил.