В Пермском крае директор фирмы присвоил миллионы, обманув чиновника

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве Фото:

Косинский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении директора крупной строительной компании. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствием установлено, что предприниматель, обманув главу муниципалитета, присвоил почти 13 млн рублей.

«Виновный, достоверно зная о невыполненных работах и не намереваясь их исполнять, подготовил документы о якобы выполненном муниципальном задании на строительство объекта в селе Коса. Данные акты были подписаны введенным в заблуждение главой Косинского района, а денежные средства в полном размере были перечислены на счет организации», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В ходе рассмотрения уголовного дела, предприниматель полностью возместил причиненный бюджету ущерб. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Приговор пока что в законную силу не вступил.

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Косинский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении директора крупной строительной компании. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствием установлено, что предприниматель, обманув главу муниципалитета, присвоил почти 13 млн рублей. «Виновный, достоверно зная о невыполненных работах и не намереваясь их исполнять, подготовил документы о якобы выполненном муниципальном задании на строительство объекта в селе Коса. Данные акты были подписаны введенным в заблуждение главой Косинского района, а денежные средства в полном размере были перечислены на счет организации», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ходе рассмотрения уголовного дела, предприниматель полностью возместил причиненный бюджету ущерб. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Приговор пока что в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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