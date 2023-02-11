Мэр Мегиона тяжело болен, в Югре ждут смены куратора ЛДПР: главные события ХМАО за неделю

Дейнека ушел в отпуск из-за обострения тяжелого заболевания
Глава Мегиона Олег Дейнека ушел в двухмесячный отпуск, вызванный обострением тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов. А глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на съезде партии сказал, что в Югре будет свой местный новый лидер. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 6 по 12 февраля.
- Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал югорским однопартийцам автономию от тюменских кураторов, и возможность выбрать собственного координатора от ХМАО.
- Глава Мегиона Олег Дейнека ушел на длительный больничный из-за тяжелого заболевания. После комплексного обследования будет принято решение о его дальнейшей работе в качестве руководителя муниципалитета.
- Прокуратура наказала крупного застройщика из ХМАО «Нижневартовскстройдеталь» из-за задержки зарплаты. После проверки компании обнаружено, что сотрудники не получили зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей. После прокурорской проверки сотрудникам произвели выплаты.
- Оппозиция запустила в интернете сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. На видео несколько жителей выдвигают претензии градоначальнику, перечислены проблемные точки города. После пользователям предлагается проголосовать за отставку мэра.
- В Нижневартовске анонсировали мегастройки новых спортивных объектов. Речь идет о спортивном комплексе «Центр боевых искусств», центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, а также о реконструкции спортивного сооружения «Ролледром».
- Вице-мэр Сургутского района (ХМАО) Муслим Асадуллаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, ждет решения суда об аресте. Во времена работы директором коммунального предприятия он выдал займы подрядчику, который занимался строительством котельных на сумму свыше 40 миллионов рублей.
- Югорские силовики ответили на критику замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева о скромных показателях в борьбе с коррупцией арестом вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. 9 февраля Сургутский районный суд вынес решение об его аресте на два месяца.
- Фонд властей ХМАО пообещал оказать содействие силовикам в расследовании уголовного дела с помощником губернатора Комаровой. Михаил Слинкин, которого подозревают в мошенничестве, получал меры поддержки от окружного фонда гражданских инициатив.
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