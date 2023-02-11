Мэр Мегиона тяжело болен, в Югре ждут смены куратора ЛДПР: главные события ХМАО за неделю

12 февраля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Дейнека ушел в отпуск из-за обострения тяжелого заболевания Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Мегиона Олег Дейнека ушел в двухмесячный отпуск, вызванный обострением тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов. А глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на съезде партии сказал, что в Югре будет свой местный новый лидер. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 6 по 12 февраля. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал югорским однопартийцам автономию от тюменских кураторов, и возможность выбрать собственного координатора от ХМАО.

Глава Мегиона Олег Дейнека ушел на длительный больничный из-за тяжелого заболевания. После комплексного обследования будет принято решение о его дальнейшей работе в качестве руководителя муниципалитета.

Прокуратура наказала крупного застройщика из ХМАО «Нижневартовскстройдеталь» из-за задержки зарплаты. После проверки компании обнаружено, что сотрудники не получили зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей. После прокурорской проверки сотрудникам произвели выплаты.

Оппозиция запустила в интернете сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. На видео несколько жителей выдвигают претензии градоначальнику, перечислены проблемные точки города. После пользователям предлагается проголосовать за отставку мэра.

В Нижневартовске анонсировали мегастройки новых спортивных объектов. Речь идет о спортивном комплексе «Центр боевых искусств», центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, а также о реконструкции спортивного сооружения «Ролледром».

Вице-мэр Сургутского района (ХМАО) Муслим Асадуллаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, ждет решения суда об аресте. Во времена работы директором коммунального предприятия он выдал займы подрядчику, который занимался строительством котельных на сумму свыше 40 миллионов рублей.

Югорские силовики ответили на критику замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева о скромных показателях в борьбе с коррупцией арестом вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. 9 февраля Сургутский районный суд вынес решение об его аресте на два месяца.

Фонд властей ХМАО пообещал оказать содействие силовикам в расследовании уголовного дела с помощником губернатора Комаровой. Михаил Слинкин, которого подозревают в мошенничестве, получал меры поддержки от окружного фонда гражданских инициатив.

Глава Мегиона Олег Дейнека ушел в двухмесячный отпуск, вызванный обострением тяжелого заболевания. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Игорь Алчинов. А глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на съезде партии сказал, что в Югре будет свой местный новый лидер. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 6 по 12 февраля.