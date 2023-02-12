Росреестр ХМАО ответил на критику чиновников из Сургута

После критики в свой адрес Росреестр ХМАО провел с чиновниками Сургута круглый стол

13 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Оформление квартир в Росреестре будет занимать один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители Росреестра ХМАО провели с чиновниками сургутской мэрии круглый стол после того, как они пожаловались мэру города Андрею Филатову на переработки из-за медленной работы сотрудников ведовства. Об этом URA.RU сообщили в Росреестре по ХМАО. «В режиме видеоконференции состоялось круглый стол с администрацией города Сургута. Его основным вопросом стало взаимодействие органов государственной власти с Росреестром по осуществлению учетно-регистрационных действий, по постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав», — сообщили в ведомстве. После беседы чиновники и госслужащие договорили о том, что регистрация недвижимости переселенцев из аварийного жилья будет проходить в течении одного дня. Именно о проблемах с регистрацией данных квартир жаловались главе Сургута. Поможет в ускорении процесса цифровизация. «Органы власти и муниципалитеты взаимодействуют с Росреестром исключительно в электронном формате, что является эффективным способом сокращения сроков предоставления услуг ведомства и важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности региона», — сообщила и. о. руководителя Росреестра ХМАО Ирина Котова. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Сургута пожаловались мэру на переработки из медленной работы Росреестра. Сотрудникам администрации приходится задерживаться после работы для оформления квартир переселенцев из аварийной недвижимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Росреестра ХМАО провели с чиновниками сургутской мэрии круглый стол после того, как они пожаловались мэру города Андрею Филатову на переработки из-за медленной работы сотрудников ведовства. Об этом URA.RU сообщили в Росреестре по ХМАО. «В режиме видеоконференции состоялось круглый стол с администрацией города Сургута. Его основным вопросом стало взаимодействие органов государственной власти с Росреестром по осуществлению учетно-регистрационных действий, по постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав», — сообщили в ведомстве. После беседы чиновники и госслужащие договорили о том, что регистрация недвижимости переселенцев из аварийного жилья будет проходить в течении одного дня. Именно о проблемах с регистрацией данных квартир жаловались главе Сургута. Поможет в ускорении процесса цифровизация. «Органы власти и муниципалитеты взаимодействуют с Росреестром исключительно в электронном формате, что является эффективным способом сокращения сроков предоставления услуг ведомства и важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности региона», — сообщила и. о. руководителя Росреестра ХМАО Ирина Котова. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Сургута пожаловались мэру на переработки из медленной работы Росреестра. Сотрудникам администрации приходится задерживаться после работы для оформления квартир переселенцев из аварийной недвижимости.