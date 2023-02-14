14 февраля 2023

Пермский цирк завершит разработку проекта полной реконструкции летом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, пермский государственный цирк
К юбилею Перми цирк отремонтировать не успеют Фото:

Пермский цирк завершит разработку проекта масштабной реконструкции этим летом. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.

«Летом завершатся проектно-изыскательские работы, проект должен будет пройти госэкспертизу. Далее зайдем в Федеральную адресную инвестиционную программу», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на слова исполняющей обязанности директора Пермского цирка Ксении Россихиной.

В здании цирка сейчас ведутся текущие ремонтные работы. Восстанавливают то, что не доживет до того времени, когда начнется полная реконструкция.

Ранее URA.RU сообщало, что цирк должны были отремонтировать к 300-летию Перми. Однако сроки начала работ сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермский цирк завершит разработку проекта масштабной реконструкции этим летом. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. «Летом завершатся проектно-изыскательские работы, проект должен будет пройти госэкспертизу. Далее зайдем в Федеральную адресную инвестиционную программу», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на слова исполняющей обязанности директора Пермского цирка Ксении Россихиной. В здании цирка сейчас ведутся текущие ремонтные работы. Восстанавливают то, что не доживет до того времени, когда начнется полная реконструкция. Ранее URA.RU сообщало, что цирк должны были отремонтировать к 300-летию Перми. Однако сроки начала работ сдвинулись из-за пандемии коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...