Пермский цирк завершит разработку проекта полной реконструкции летом

Пермский цирк завершит разработку проекта масштабной реконструкции этим летом. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.
«Летом завершатся проектно-изыскательские работы, проект должен будет пройти госэкспертизу. Далее зайдем в Федеральную адресную инвестиционную программу», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на слова исполняющей обязанности директора Пермского цирка Ксении Россихиной.
В здании цирка сейчас ведутся текущие ремонтные работы. Восстанавливают то, что не доживет до того времени, когда начнется полная реконструкция.
Ранее URA.RU сообщало, что цирк должны были отремонтировать к 300-летию Перми. Однако сроки начала работ сдвинулись из-за пандемии коронавируса.
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