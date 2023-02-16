В Свердловской области пропала 13-летняя девочка. Фото

17 февраля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Девочка ушла из дома и не вернулась 16 февраля Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Верхнем Дуброво Свердловской области 16 февраля пропала 13-летняя Чикунова Ева. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Помогите найти 13-летнюю Еву, которая пропала в Верхнем Дуброво. Она ушла из дома и не вернулась 16 февраля», — пишет пресс-служба поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы Евы: рост — 160 сантиметров, серо-голубые глаза, русые волосы. Девочка была одета в черные зимние кроссовки и джинсы, темно-синее худи с капюшоном. Розыском девочки также занимается отдел полиции №29 МО МВД «Заречный». Если вам что-то известно о местонахождении Евы, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20 или +7 (962) 316-55-42. Ева пропала 16 февраля Фото: сообщество поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте»

В Верхнем Дуброво Свердловской области 16 февраля пропала 13-летняя Чикунова Ева. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Помогите найти 13-летнюю Еву, которая пропала в Верхнем Дуброво. Она ушла из дома и не вернулась 16 февраля», — пишет пресс-служба поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы Евы: рост — 160 сантиметров, серо-голубые глаза, русые волосы. Девочка была одета в черные зимние кроссовки и джинсы, темно-синее худи с капюшоном. Розыском девочки также занимается отдел полиции №29 МО МВД «Заречный». Если вам что-то известно о местонахождении Евы, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20 или +7 (962) 316-55-42.