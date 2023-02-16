16 февраля 2023

В Свердловской области пропала 13-летняя девочка. Фото

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Девочка ушла из дома и не вернулась 16 февраля Фото:

В Верхнем Дуброво Свердловской области 16 февраля пропала 13-летняя Чикунова Ева. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Помогите найти 13-летнюю Еву, которая пропала в Верхнем Дуброво. Она ушла из дома и не вернулась 16 февраля», — пишет пресс-служба поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Евы: рост — 160 сантиметров, серо-голубые глаза, русые волосы. Девочка была одета в черные зимние кроссовки и джинсы, темно-синее худи с капюшоном.

Розыском девочки также занимается отдел полиции №29 МО МВД «Заречный». Если вам что-то известно о местонахождении Евы, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20 или +7 (962) 316-55-42.

Ева пропала 16 февраля
Фото:

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В Верхнем Дуброво Свердловской области 16 февраля пропала 13-летняя Чикунова Ева. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Помогите найти 13-летнюю Еву, которая пропала в Верхнем Дуброво. Она ушла из дома и не вернулась 16 февраля», — пишет пресс-служба поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы Евы: рост — 160 сантиметров, серо-голубые глаза, русые волосы. Девочка была одета в черные зимние кроссовки и джинсы, темно-синее худи с капюшоном. Розыском девочки также занимается отдел полиции №29 МО МВД «Заречный». Если вам что-то известно о местонахождении Евы, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20 или +7 (962) 316-55-42.
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