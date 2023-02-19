Bloomberg: G7 и ЕС пытаются отследить российские алмазы

19 февраля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

ЕС и G7 планируют отследит движение алмазов из России через границы, пишет Bloomberg Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) и страны «Большой семерки» планируют ввести ограничения на торговлю алмазов из России, после того, как выявят способы слежения за движением российских драгоценных камней через границы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Страны „Большой семерки“ и ЕС обсуждают способы отслеживания движения российских алмазов через границы», — говорится в материале . Там добавили, что это позволит им в дальнейшем ввести ограничения на торговлю алмазов из России. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил мнение, что введение санкций против российских алмазов не имеет смысла, так как они все равно попадают в Европу альтернативными путями. Он добавил, что ограничения необходимо вводить на гораздо более широком уровне.

Евросоюз (ЕС) и страны «Большой семерки» планируют ввести ограничения на торговлю алмазов из России, после того, как выявят способы слежения за движением российских драгоценных камней через границы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Страны „Большой семерки“ и ЕС обсуждают способы отслеживания движения российских алмазов через границы», — говорится в материале. Там добавили, что это позволит им в дальнейшем ввести ограничения на торговлю алмазов из России. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил мнение, что введение санкций против российских алмазов не имеет смысла, так как они все равно попадают в Европу альтернативными путями. Он добавил, что ограничения необходимо вводить на гораздо более широком уровне.